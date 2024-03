Studio Ghibli rivela perché Miyazaki non ha partecipato agli Oscar 2024

Nel corso del fine settimana, tutti gli occhi erano puntati sullo Studio Ghibli mentre l’azienda si aggiudicava il suo secondo premio Oscar. “Il ragazzo e l’airone” ha vinto il premio come Miglior Film d’Animazione in una competizione accanita. In patria, il pubblico ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla mancanza del regista Hayao Miyazaki, lasciando molti a chiedersi perché l’uomo del momento non fosse presente. Ma in una nuova dichiarazione, il direttore creativo dello Studio Ghibli afferma che Miyazaki si sentiva troppo anziano per partecipare.

Kiyofumi Nakajima è stato a Los Angeles questa settimana per ritirare l’Oscar a nome del suo collega. Dopo che “Il ragazzo e l’airone” ha vinto il prestigioso premio, il direttore creativo ha parlato alla stampa, e è stato lì che si è scusato per l’assenza di Miyazaki.

“Vorrei ringraziare tutte le persone che sono coinvolte in questo film. Ci scusiamo che il regista, Hayao Miyazaki, e il produttore, Toshio Suzuki, non possano essere qui oggi. Per favore, perdonateli, sono un po’ fuori dalla fascia d’età.”

Naturalmente, i fan dello Studio Ghibli sono stati poco impressionati dall’assenza di Miyazaki. Il rinomato regista non è incline a partecipare alla stampa, e questa verità è stata evidente con “Il ragazzo e l’airone”. Nonostante le aspettative, lo Studio Ghibli ha scelto di limitare la promozione e il marketing del film di Miyazaki al minimo; solo un poster è stato mostrato prima del lancio di “Il ragazzo e l’airone” all’estero, mantenendo viva la suspense. Dopo il lancio globale, Miyazaki è rimasto fuori dai riflettori e ha lasciato che il suo film parlasse da solo. Naturalmente, il regista non ha avuto nulla da dire dopo la vittoria dell’Oscar de “Il ragazzo e l’airone”.

Fonte Comic Book