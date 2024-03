Di fronte alla tragedia, il fandom dell’anime e del manga continua a piangere. Alla fine della scorsa settimana, il mondo ha appreso della improvvisa scomparsa di Akira Toriyama. Il creatore di Dragon Ball ha influenzato la vita di milioni di persone, e la sua creazione ha contribuito a plasmare la cultura pop come la conosciamo oggi. Ora, l’assistente di Akira Toriyama sta affrontando la notizia e ammette che l’artista stava vivendo un declino della salute prima della sua morte.

La notizia proviene dal Chunichi Shimbun, il cui numero del 9 marzo ha pubblicato una nota di Takashi Matsuyama. L’uomo ha lavorato come assistente di Toriyama per anni e persino ha fatto sì che l’artista fungesse da testimone per il suo matrimonio lo scorso autunno. È stato proprio in quel periodo che Matsuyama è stato informato che Toriyama aveva un tumore al cervello e che aveva bisogno di un intervento chirurgico per rimuoverlo.

L’assistente di Toriyama racconta il declino delle sue condizioni di salute

“In quel momento, Toriyama gli disse che avrebbe subito un intervento chirurgico per un tumore al cervello nell’anno nuovo”, ha condiviso il giornale (tramite SaiyaJedi). “Era noncurante, ma Matsuyama ricorda che lottava per smettere di fumare”.

Non sono state date informazioni specifiche sulla salute di Toriyama oltre a questa nota di Matsuyama. Quello che sappiamo è che Toriyama è morto il 1° marzo a causa di un ematoma subdurale acuto. Un sanguinamento cerebrale così intenso può essere causato da diverse cose, purtroppo. Quindi, mentre Matsuyama prometteva di visitare Toriyama dopo essere stato dimesso dall’ospedale, l’uomo non ha mai avuto la possibilità di farlo.

“L’esperienza di lavorare con Toriyama-san è stata come un sogno che si avverava. Sono colpito di nuovo dal fatto di aver avuto il privilegio di fare qualcosa di straordinario. Tutto ciò che so, l’ho imparato da lui”, ha condiviso l’assistente.

Nei giorni successivi alla scomparsa di Toriyama, innumerevoli fan e colleghi hanno reso omaggio al creatore. Da Dr. Slump a Sand Land e Dragon Ball, l’artista è considerato da molti un pilastro nel mondo del manga. Con decenni di esperienza alle spalle, Toriyama ha lavorato fino ai suoi ultimi giorni. Più avanti quest’anno, i fan potranno vedere ancora il suo lavoro quando sarà rilasciato l’anime televisivo Dragon Ball Daima. E naturalmente, il manga di Dragon Ball Super è in corso sotto il regno dell’artista Toyotaro.

Fonte Comic Book