One Piece – Netflix: Skylar vuole adattare il calcio iconico di Sanji

One Piece ha stupito tutti i fan di tutto il mondo con la prima stagione dell’adattamento live-action su Netflix. E tutti gli attori che hanno interpretato i loro personaggi hanno dedicato anima e corpo nel loro lavoro. Tra questi rientra Taz Skylar, che ha sempre condiviso il suo impegno nel ruolo di Sanji. Non solo il giovane attore ha lavorato duramente in palestra per assicurarsi che i suoi calci fossero perfetti, ma Skylar ha anche dedicato molto tempo in cucina per affinare le sue abilità culinarie. Con la seconda stagione già confermata, Taz rivela in una nuova intervista che spera di adattare una delle migliori mosse di Sanji nell’adattamento live-action.

Se la seconda stagione di One Piece di Netflix continua a seguire le vicende del manga, Sanji garantirà molta azione sia nell’arco dell’isola di Drum che ad Alabasta. Nell’ultimo caso in particolare, lo chef della ciurma dei Cappelli di Paglia si ritrova ad affrontare uno degli agenti più forti dell’organizzazione di Crocodile, ossia Mr. 2 Bon Clay. Nonostante il suo aspetto decisamente bizzarro, Bon Clay è piuttosto potente. Non solo ha il potere di rubare l’identità di chiunque tocchi, ma ha dalla sua uno stile di combattimento caratterizzato da potenti calci. Durante l’arco di Alabasta, uno degli scontri più iconici è proprio quello tra Mr. 2 e Sanji.

In una nuova intervista con Esquire, Skylar è entusiasta di mettere a punto una delle mosse più difficili di Sanji con il ritorno del live-action One Piece. Confessa che per la seconda stagione vuole goderselo di più e vuole fare quello che ha in mente. Continua dicendo che vuole portare sul piccolo schermo il party table kick.

Taz ha anche colto l’occasione per spiegare nel dettaglio come la sua formazione sia aumentata dalla prima stagione. Ora infatti mira a diventare il miglior chef dei Cappelli di Paglia possibile. Per la seconda stagione ha mantenuto il suo livello e da allora non ha smesso di allenarsi. Taz afferma di esseri allenato recentemente con Iñaki Godoy nella palestra UFC in una sessione di kickboxing, e riconosce che Godoy è diventato molto bravo anche nei trick tra una stagione e l’altra.

“Non ci sono molti nuovi calci o movimenti da imparare, quindi la questione più importante è quanto possiamo fare quei movimenti in modo fantastico. Parte di questo è invece di allenarmi 8 ore oggi, mi allenerò 4 ore e mi concentrerò sulla coreografia. O forse oggi mi limiterò a fare due ore di allenamento e poi stretching, perché meno infortuni ci sono, più velocemente tutto può procedere” dice Skylar.

