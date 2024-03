One Piece – Netflix: Mackenyu anticipa alcune informazioni sulla produzione della seconda stagione

La prima stagione live-action di One Piece di Netflix, ha dimostrato a tutti che bisogna ancora avere vede verso questo tipo di contenuti. Storicamente i live-action ispirati a serie anime e manga hanno deluso completamente, e quindi tutti si aspettavano un pessimo risultato per One Piece. Tuttavia alla fine si è rivelato l’esatto contrario. Dopo aver infranto i record di Netflix, la seconda stagione di One Piece è in lavorazione e tutti gli occhi sono puntati sul futuro del live-action. E recentemente uno degli attori della serie, Mackenyu, ha rilasciato alcune informazioni sulla produzione della seconda stagione del live-action di One Piece.

L’aggiornamento arriva in seguito al recente campionato mondiale di TCG di One Piece in Giappone. Qui Mackenyu ha contribuito a presentare l’evento vista la sua passione per il gioco di carte. Durante l’evento in live streaming, Mackenyu ha ricevuto immancabilmente delle domande. Una di queste riguardava la possibilità per lui di partecipare ai tornei TCG nel 2024. E la sua risposta è stata significativa in quanto ha chiaramente negato. Poi ha continuato dicendo che non potrà esserci perché non sarà in Giappone.

L’attore ha poi aggiunto che non potrà partecipa a questo evento in quanto a partire da giugno sarà fuori proprio per le riprese della seconda stagione dell’adattamento live-action. Mackenyu ha anche detto che poteva rivelare questa piccolo informazione dato che non ha specificato il periodo di tempo.

Questa confessione di Mackenyu si deve intendere come un aggiornamento definitivo sui progressi di One Piece. All’inizio di quest’anno, l’attore aveva detto che le riprese per la seconda stagione di One Piece sarebbero iniziare entro la seconda metà del 2024. Quindi, considerato ciò che Mackenyu ha appena condiviso, sembra che la produzione stia rispettando la tabella di marcia prevista per l’adattamento di Netflix.

La prima stagione del live-action conta otto episodi che raccontano i momenti più iconici e importanti dell’arco dell’East Blue. Al momento sulla seconda stagione sappiamo che ci sarà anche Tony Tony Chopper, ma al momento non ci sono informazioni circa la realizzazione di questo personaggio, viste le sue caratteristiche particolari.

Fonte – Comicbook