Sand Land: svelata la data di uscita ufficiale della serie anime

Sand Land è uno dei progetti realizzati dal famoso mangaka Akira Toriyama, dopo la conclusione di Dragon Ball. Chiaramente inizialmente non era conosciuto da molti fan, ma adesso il successo che ha riscosso Sand Land lo porta verso progetti importanti. Infatti la serie ha ricevuto un lungometraggio e un videogioco è in arrivo. A breve arriverà anche una serie anime, e a tal proposito abbiamo modo di riportarne la data di uscita ufficiale.

Secondo un nuovo comunicato stampa, Sand Land sarà rilasciato dal 20 marzo esclusivamente su Disney+. La serie anime pubblicherà gli episodi dal primo al settimo il 20 marzo. Quindi i nuovi episodi settimanali saranno pubblicati il mercoledì. La serie anime di Sand Land conterà un totale di 13 episodi, quindi si tratta di una prima stagione decisamente importante.

Il motivo per cui Sand Land inizierà con i primi sette episodi contemporaneamente disponibili alla visione, è legato al fatto che l’anime inizierà con un riassunto del film Sand Land che ha debuttato lo scorso anno. Il film sarà quindi diviso in sette parti e poi la storia continuerà da lì.

Per quanto riguarda il cast dei doppiatori, dal grande schermo passeranno sul piccolo per la serie anime. Per quanto riguarda la seconda metà della prima stagione, Sand Land porterà due nuovi volti. Anne e Muniel appariranno come parte dell’arco narrativo Tenchi no Yusha. Anne sarà interpretata da Mikako Komatsu mentre Muniel da Ayumu Murase.

La prossima serie TV anime presenterà una panoramica delle vicende dei protagonisti da cima a fondo. Per quanto riguarda il manga, è stato scritto e disegnato da Akira Toriyama e pubblicato nel 2000 su Weekly Shonen Jump. Composto da 14 episodi gli eventi ruotano attorno a Belzebubù, principe dei demoni. Insieme a lui c’è il ladro Shif che lo accompagna e l’anziano sceriffo Rao.

Nella terra nota come Sand Land, l’unico fiume che fornisce a tutto il mondo l’acqua si è arrestato in seguito alle guerre umane e l’unica fonte d’acqua sono le costose bottiglie d’acqua del Re. Quindi lo sceriffo Rao si reca nel villaggio dei demoni in cerca di aiuto per trovare la Sorgente fantasma situata oltre il deserto. Belzebubù parte insieme a Rao portando con sé un altro demone, Shif.

