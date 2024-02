One Piece è ora al lavoro sulla seconda stagione della sua serie live-action con Netflix, e dovrà eliminare Koby se vuole adattare correttamente tutto ciò che arriverà nella prossima grande saga. Con il successo della prima stagione della serie live-action tra i nuovi e vecchi fan, non è stato una sorpresa che One Piece sia stato rinnovato per la seconda stagione. Ma mentre la prima stagione è stata in grado di affrontare la saga di East Blue, la vera sfida per la serie live-action sarà ciò che verrà dopo nella nuova stagione.

Ci saranno molti più personaggi, storie e grandi archi da elaborare nella saga di Alabasta. Anche se la serie live-action taglia alcuni momenti, come nella prima stagione, e sceglie una nuova direzione da prendere, Alabasta sarà piena di così tanti personaggi e momenti da bilanciare che non ci sarà molto tempo da dedicare a storie originali come quella di Koby e il suo percorso con la Marina nella prima stagione della serie. Quindi è ora di andare avanti.

One Piece di Netflix eliminerà un personaggio per la seconda stagione

Il percorso di Koby attraverso l’addestramento della Marina è stata un’aggiunta nuova per One Piece di Netflix. Sebbene il manga originale di Eiichiro Oda avesse suggerito l’addestramento di Koby, dopo che si era separato da Luffy poco dopo la sua introduzione, non lo abbiamo visto pienamente fino a molto tempo dopo, quando ha mostrato i risultati di quell’addestramento.

Estendere il percorso di Koby era un modo per differenziare la serie live-action (e permetteva anche di mostrare di più Garp e Helmeppo), ma è stato anche un diversivo a scapito di un maggiore focus su alcuni membri della ciurma di Cappello di Paglia.

Questo è qualcosa che assolutamente non può essere fatto durante la saga di Alabasta. Nel corso dei pochi archi che compongono la saga di Alabasta ci sono diversi personaggi principali che devono essere pienamente introdotti per sottolineare quanto saranno importanti in seguito.

Senza svelare troppo, questi archi imminenti vedranno personaggi come Chopper, Vivi, Ace, Crocodile e, soprattutto, Miss All Sunday. Ci sono semplicemente troppi personaggi in questo arco che sono importanti per la serie e che avranno bisogno del tempo che un sottotrama di Koby toglierebbe.

La fine della prima stagione ha offerto un ottimo modo per separarsi da Koby, quindi è ora di fare spazio a personaggi più importanti che verranno visti molto di più mentre la serie continua. Ci sarà semplicemente troppo da bilanciare senza nemmeno considerare materiale originale, e quel materiale originale potrebbe essere meglio approfondire ciò che è immediatamente più rilevante di ciò che Koby potrebbe contribuire se rimanesse.

