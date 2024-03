Fairy Tail: Hiro Mashima dice la sua sul ritorno della serie anime

Il famoso mangaka di Fairy Tail ha rotto il silenzio in seguito al recente aggiornamento del grande sequel dell’anime. Infatti l’anime e il manga di Fairy Tail si sono conclusi alcuni anni fa, ma da allora il franchise ha proseguito con una manga sequel ufficiale. Probabilmente solo i fan più sfegatati della serie sono consapevoli del fatto che Fairy Tail: 100 Years Quest sta dando continuità alle vicende di Natsu e degli altri affrontando la speciale 100 Years Quest, anticipata alla fine della serie originale. Ma con l’annuncio dell’adattamento anime, ora molti più fan potranno dare un’occhiata al sequel in quanto debutterà sul piccolo schermo entro la fine dell’anno.

Il primo aggiornamento su Fairy Tail: 100 Years Quest risale a poco dopo la fine dell’ultima stagione dell’anime alcuni anni fa. E dopo anni di attesa l’anime sarà finalmente presentato in anteprima in Giappone alla fine di luglio. Questo adattamento anime farà parte del programma estivo del 2024. Come anticipato nell’introduzione dell’articolo, attraverso i canali social, il mangaka di Fairy Tail, Hiro Mashima, ha condiviso una dichiarazione importante sulla première del nuovo anime sequel. “Scusate per il ritardo! Potete vedere Natsu e gli altri di nuovi in azione! Attendo con ansia i nuovi personaggi!” ha condiviso il mangaka.

L’anime di Fairy Tail: 100 Years Quest adatterà il manga omonimo di Hiro Mashima e Atsuo Ueda e sarà presentato alla fine di luglio 2024. Per quanto riguarda lo staff, ricordiamo che Shinji Ishihara tornerà a ricoprire il ruolo di direttore principale del sequel, insieme a Toshinori Watanabe, in cabina di regia per lo studio J.C. Staff. Atsuhiro Tomioka supervisionerà le sceneggiature, Yurika Sako si occuperà del design dei personaggi e Yasuharu Takanashi comporrà la musica.

Anche il cast dei doppiatori torneranno a dare la loro voce agli stessi personaggi. Tetsuya Kakihara infatti doppierà Natsu Dragneel, Aya Hirano doppierà Lucy Heartfilia e Rie Kugimiya darà la sua voce a Happy. Yuichi Nakamura, Sayaka Ohara, Satomi Satou, Yui Hori doppieranno rispettivamente Gray Fullbuster, Erza Scarlet, Wendy e Charle.

