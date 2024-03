One-Punch Man: Murata parla dell’importanza di Toriyama nella sua vita

Yusuke Murata è noto per essere il mangaka che si occupa dei disegni di One-Punch Man e Eyeshield 21. E, come molti altri mangaka hanno fatto, anche lui ha rilasciato una dichiarazione speciale in seguito alla scomparsa di Akira Toriyama. Come tutti sanno, il mangaka di Dragon Ball è morto all’età di 68 anni e l’impatto che ha avuto in tutto il mondo è un fenomeno assolutamente irripetibile. Basti pensare che Toriyama ha saputo influenzare intere generazioni di mangaka tramite Dragon Ball, Sand Land e Dr. Slump. Di fatti mangaka di spessore Shueisha hanno dichiarato apertamente il loro amore per Toriyama. Tra questi vi è proprio Yusuke Murata, che ha recentemente preso parte al progetto Dragon Ball Super Gallery per celebrare i 40 anni della serie dal suo debutto ufficiale.

Con la scomparsa di Akira Toriyama, molti mangaka di Shueisha hanno condiviso i loro pensieri ed emozioni sul momento e sul mangaka. Murata ha recentemente condiviso una dichiarazione emozionante dicendo che ha avuto la fortuna di ricevere molte cose da Toriyama, che solo lui poteva dargli. “Stranamente, non sembra affatto che se ne sia andato. Forse perché per me è sempre stato quasi come se una stella nel cielo“. A seguire è possibile leggere l’intero messaggio del mangaka.

“Sento di aver scelto questa strada non perché volevo diventare un mangaka, ma perché volevo essere come Toriyama-sensei. Volevo disegnare come Toriyama-sensei. Poco dopo l’inizio della serie, quando l’ho incontrato, ha raccontato allegramente a me, un nuovo arrivato, il background del design dei personaggi di Dragon Quest, e sono rimasto colpito dalla sua gentilezza, e da quanto fosse sia forte, sia allo stesso tempo incredibilmente allegro e simpatico. Ho avvertito che Goku e Arale, che non causavano tensione, erano sicuramente nati da questa persona“.

Murata ha poi approfondito la dura realtà di cosa significhi una perdita come questa. “È successo così all’improvviso che sono rimasto sbalordito per un giorno. Forse è tristezza o vuoto, ma non riesco ancora ad accettare l’enorme buco che all’improvviso si è aperto. Sono grato per l’enorme influenza su di me, e per il momento lavorerò cercando di riordinare la mia mente. Grazie, signor Toriyama“.

