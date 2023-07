Hiro Mashima (Fairy Tail) sarà ospite al Lucca Comics & Games!

Star Comics ha riportato direttamente sulla sua pagina Facebook ufficiale che Hiro Mashima sarà ospite al Lucca Comics & Games di quest’anno. Tutti i fan potranno incontrarlo dal 1 al 4 novembre e al momento non sono disponibili informazioni sugli orari e sulla modalità degli incontri. Quindi continuate a seguirci per ulteriori informazioni.

Hiro Mashima è uno dei mangaka più famosi e amati non solo in Giappone, ma in tutto il mondo. Tra i suoi manga più famosi è doveroso menzionare Fairy Tail, Edens Zero e Rave, con i quali è riuscito a conquistare il pubblico internazionale. Inoltre questo aggiornamento è accompagnato da un video speciale che vede il mangaka stesso rivolgersi direttamente ai fan italiani, manifestando il desiderio di incontrare i lettori italiani. Il video è possibile guardarlo seguendo questo link.

Il Lucca Comics & Gamesè una delle più importanti fiere internazionali dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi. Sono compresi chiaramente anche i videogiochi e l’immaginario fantasy e fantascientifico. Si svolge ogni anno a Lucca in Toscana tra la fine ottobre e l’inizio novembre. Stiamo parlando di una fiera considerata come la più importante rassegna italiana del settore, prima d’Europa e seconda al mondo, dopo il Comiket di Tokyo.

Recentemente abbiamo riportato che al Lucca Comics di quest’anno i fan italiano potranno anche incontrare un altro mangaka di spessore. Parliamo di Naoki Urasawa , famoso per manga come Pluto, Monster e 20th Century Boys. Dunque confermiamo che quest’anno ci saranno due mangaka di enorme spessore e sicuramente è un appuntamento imperdibile per tutti i fan.

La carriera da mangaka di Hiro Mashima è iniziata a 21 anni, dopo la pubblicazione di Rave – The Groove Adventure, il suo primo manga, su Shonen Magazine. Inizialmente fece fatica, ma in seguito riscosse di un successo sempre crescente, fino a diventare uno dei maggiori best seller nella fine degli anni 90. Come spesso accade, il successo di Rave ha condotto ad una serie anime, numerosi videogiochi e ha soprattutto portato Mashima da essere pressocché sconosciuto alla notorietà mondiale. Si è poi ulteriormente affermato in questo settore con il manga shonen Fairy Tail, che ha raggiunto le oltre 60 milioni di copie vendute.