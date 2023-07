Naruto: il one-shot rivela la natura del sigillo di Kushina

Attraverso un progetto basato su un sondaggio durato un mese, Naruto è tornato con uno speciale one-shot scritto e disegnato da Masashi Kishimoto in persona. Il one-shot speciale si concentra sul personaggio che si è imposto sugli altri con la maggioranza dei voti, ossia Minato. E Kishimoto ha riportato tutti i fan indietro nel tempo per esplorare la vita del quarto Hokage. Il papà di Naruto non era solo soprannominato il “Lampo Giallo della Foglia”, ma era uno dei ninja più forti del villaggio. Il ritorno del manga non si concentra solo sul Quarto Hokage, ma anche Kushina, che ha rivelato altri aspetti della sua vita.

Quando Kushina debutta in questo one-shot, si scopre quanto sia triste la sua vita, in quanto jinchuriki della Volpe a Nove Code. A differenza di Naruto, che ha convissuto lottando con la volpe ma senza che gli impedisse di viaggiare fuori dal villaggio, Kushina si è trovata in una situazione terribile in cui non poteva lasciare Konoha. La mamma di Naruto ha dovuto sopportare un sigillo imponente, posto infondo al suolo del Villaggio della Foglia. Quindi Kushina non poteva lasciare mai allontanarsi più di tanto. Inoltre era sempre scortata da ninja sempre vigili, per assicurarsi che la donna non scappasse.

In un flashback dell’infanzia di Kushina, il suo parente più anziano spiega che il Clan Uzumaki aveva perso tutto. Ma i suoi membri dovevano sopportare un fardello importante. Di fatto i componenti di questo clan erano noti per essere Shinobi dalla forza vitale coriacea dalla capacità di generare e tecniche di sigillo. Questo loro potere era diventato foraggio per la guerra, portandoli inevitabilmente alla distruzione. Quei sigilli a forma di vortice metteva in pericolo la loro esistenza. Eppure il loro potere aveva portato stabilità.

Nelle pagine successiva del one-shot, Kushina fugge dalla sua prigionia per incontrare Minato, permettendo alla Volpe a Nove Code quasi di scappare. Fortunatamente, il futuro Quarto Hokage è riuscito a rafforzare il sigillo su Kushina, creando il marchio che un giorno avrebbe ricevuto anche Naruto, permettendogli di spostarsi a suo piacimento.

I fan del franchise shonen sanno che Kurama è morto a causa della lotta contro Jigen e l’Organizzazione Kara. Al momento, la Volpe a Nove Code non ha mostrato segni di ritorno. Ma, considerata la sua potenza, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che torni in azione.

Fonte – Comicbook