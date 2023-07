Tra le uscite Marvel targate Panini del 20 luglio 2023, per la maggior parte legate al mondo mutante, continua la saga Sins of Sinister sulle pagine di Immortal X-Men, per l’occasione rinominata Immoral X-Men, oltre alla saga della Covata sulle pagine di X-Men, che corre in parallelo agli eventi di Captain Marvel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 20 luglio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 20 luglio 2023

X-Men 22

Gli Incredibili X-Men 403

3,00 €

Contiene: X-Men (2021) #19

Gli X-Men rispondono a una richiesta d’aiuto dallo spazio…

…e si ritrovano ad affrontare ancora una volta la Covata!

In gioco c’è la vita di Corsaro!

Inoltre: Forge e Monet si avventurano… in un buco nero!

Immoral X-Men 2

Immortal X-Men 13

6,90 €

Contiene: Immoral X-Men (2023) #2, Nightcrawlers (2023) #2, Storm and the Brotherhood (2023) #2

Sins of Sinister, parte 3!

Sinistro ha stravolto il mondo, ma due rivali gli sbarrano la strada.

Facciamo un salto di cento anni nel futuro, con i disegni di Andrea Di Vito!

80 pagine di azione, complotti, morti, distruzione e tante “sinistre” creature!

X-Force 35

X-Force 39

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #36

Per X-Force è il momento di affrontare XENO e l’Uomo col tatuaggio del pavone!

Ma prima Bestia e Sage devono scoprire dove siano finiti…

La risposta (forse) la conosce solo Domino!

Inoltre, il ritorno del piccolo Max!

Wolverine 34

Wolverine 438

3,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #31

Continua la saga che sta cambiando l’esistenza non solo di Logan ma di tutta Krakoa!

I piani della Bestia iniziano a prendere forma, ma un ostacolo si para davanti…

…ha gli artigli ed è molto, molto inc@%%@to!

Disegni dell’artista di Wolverine: Il migliore in quello che fa.

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 55

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #234/235, Uncanny X-Men Annual (1970) #12

Il ritorno della Covata e l’esordio di Genosha!

I parassiti alieni hanno infettato alcuni mutanti e sono pronti a conquistare il mondo!

Subito dopo, missione a Genosha, con il primo viaggio degli X-Men nella nazione apparentemente idilliaca… ma che nasconde un terribile segreto!

Inoltre, gli straordinari disegni di Arthur Adams per una lunga storia con l’Alto Evoluzionario! Sì, proprio il villain di Guardiani della Galassia vol. 3!

Iron Man 14

Marvel Masterworks 23

32,00 €

Contiene: Iron Man (1968) #129/144