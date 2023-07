Tra le uscite DC targate Panini del 20 luglio 2023 continua la saga evento Crisi Oscura Sulle Terre Infinite, sia con il settimo numero che con il secondo Special, che racconta tutte le battaglie collaterali alla saga principale. Inoltre escono i volumi con le nuove storie soliste di Poison Ivy, Punchline e Azrael.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 13 luglio 2023.

Le uscite DC Panini del 20 luglio 2023

Superman 50

6,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1045/1046

La rivoluzione di Mondoguerra continua e si intensifica!

I successi sul campo di Superman costringono Mongul a mosse disperate.

Un alleato dell’Azzurrone fa ritorno dalla morte, ma il prezzo da pagare è terribile…

In appendice, Lois Lane e John Henry Irons in Un mondo senza Clark Kent!

Crisi Oscura sulle Terre Infinite 7

DC Crossover 30

6,00 €

Contiene: Dark Crisis on Infinite Earths (2022) #6, Dark Crisis: Young Justice (2022) #6

Crisi Oscura sulle Terre Infinite 7

Variant

DC Crossover 30

8,00 €

Contiene: Dark Crisis on Infinite Earths (2022) #6, Dark Crisis: Young Justice (2022) #6

Continua la saga di Joshua Williamson (Infinite Frontier) e Daniel Sampere (Suicide Squad) che traghetterà i personaggi DC in una nuova epoca!

Pariah ha raggiunto il massimo della potenza e la sua manipolazione del Multiverso continua senza sosta! Ma che ruolo ha in tutto questo la Justice League?

Nightwing ha preso coraggio e, affiancato dai Titans, ha intenzione di dimostrare che gli eroi più giovani non faranno rimpiangere i loro predecessori!

Nel frattempo l’avventura di Robin, Superboy e Impulso disegnata da Laura Braga si conclude con un emozionante scontro con un insospettabile avversario. Ma la Young Justice è davvero pronta a immergersi nella Crisi Oscura?

Dark Knights of Steel 6

Batman/Superman 37

5,00 €

Contiene: Dark Knights of Steel (2021) #9/10

Penultimo appuntamento con la saga fantasy di Tom Taylor e Yasmine Putri!

La Guerra dei tre regni prende il via tra eroi che fanno ritorno, avversari che si rivelano e oscuri segreti che si riversano come sangue sul campo di battaglia!

Il vero nemico del Reame di El fa il suo trionfale ingresso in scena… ma possibile che sia già tutto perduto?

Il gran finale della prima stagione comincia qui!

Crisi Oscura sulle Terre Infinite Special 2

War Zone

16,00 €

Contiene: Dark Crisis: The Deadly Green (2022) #1, Dark Crisis: The Dark Army (2022) #1, Dark Crisis: War Zone (2022) #1, Dark Crisis: Big Bang (2022) #1

Le battaglie della Crisi Oscura infuriano, in questo secondo e ultimo speciale dedicato all’evento dell’anno!

Con la Justice League fuori dai giochi e la Sala della Giustizia ormai caduta, l’ultimo baluardo dell’umanità sono gli eroi della nuova generazione.

Con la partecipazione di Swamp Thing, il nuovo Superman, la Justice League Dark, la Flash Famiglia, Jo Mullein e tanti altri!

Un capitolo chiave che porta direttamente al gran finale della saga!

Punchline: Il Gioco di Gotham

DC Special

16,00 €

Contiene: Punchline: The Gotham Game (2022) #1/6

La nuova regina del crimine è qui!

Punchline è fuori di prigione, pronta a seminare il panico nelle strade. Non sembra avere mire particolari, semplicemente… vuole ogni cosa!

Ma saranno della stessa opinione quelli che ha calpestato durante la sua ascesa?

Una storia che ridefinisce gli equilibri nell’underground di Gotham City, firmata da Tini Howard (Catwoman), Blake Howard (Batman: Leggende metropolitane) e Gleb Melnikov (Wonder Woman)!

Poison Ivy 1

Circolo Virtuoso

DC Special

17,00 €

Contiene: Poison Ivy (2022) #1/6

Pamela Isley è tornata, pronta a realizzare il suo più grande piano: porre fine all’umanità!

Ma prima è necessario smantellare le grandi multinazionali che sfruttano il pianeta per i loro scopi… preferibilmente dall’interno!

Dal passato è però pronto a riemergere Floronic Man, l’uomo che ha causato l’origine di Poison Ivy!

Con la partecipazione di Batman e dell’elettrizzante Harley Quinn!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

La Spada di Azrael: Il Ritorno dell’Angelo Guerriero

DC Collection

21,00 €

Contiene: Sword of Azrael (2022) #1/6

Il fragoroso ritorno dell’Angelo Guerriero di Saint Dumas!

Azrael non ha portato che dolore, violenza e miseria nella vita di JeanPaul, il quale si è rinchiuso in un monastero in Europa per trovare infine la pace.

Ma quando una giovane donna forgiata dal Sistema lo troverà, Valley non avrà altra scelta che tornare a indossare il manto di Azrael e proteggerla dai mortali assassini che sono sulle sue tracce.

Dal team creativo di Dan Watters (Lucifer) e Nikola Cizmesija (Batman: Leggende metropolitane), la storia che ha ridefinito uno dei personaggi più iconici e feroci del mondo di Batman.

Swamp Thing: Inferno Verde

DC Black Label Complete Collection

27,00 €

Contiene: Swamp Thing: Green Hell (2022) #1/3

In un futuro distopico, l’umanità sembra ormai prossima all’estinzione. Le ultime comunità sopravvivono sulle vette delle montagne ormai divenute isolette in un mondo completamente sommerso dall’acqua.

I parlamenti del Verde, del Rosso e del Marcio sono concordi sul fatto che il ciclo della vita debba ripartire da zero e uniscono le loro forze per evocare un nuovo e terrificante avatar.

Nessuno può sperare di fronteggiare questa spaventosa creatura, ma forse un vecchio eremita inglese potrebbe conoscere qualcuno in grado di farlo…

Riuscirà John Constantine a persuadere Alec Holland a riprendere i panni di Swamp Thing?

Lobo 3

DC Omnibus

100,00 €

Contiene: Lobo (1993) #42/64, Lobo/Deadman: The Brave and the Bald (1995) #1, Lobo Chained (1997) #1, Batman/Lobo (2000) #1, Hitman/Lobo: That Stupid Bastich (2000) #1, Lobo: Unbound (2003) #1/6, The Authority/ Lobo: Jingle Hell (2004) #1, The Authority/Lobo: Spring Break Massacre (2004) #1, Batman/Lobo: Deadly Serious (2007) #1/2, Lobo: Highway to Hell (2010) #1/2

Dalle più oscure profondità del cosmo riemerge lui, l’ultimo Czarniano, l’Uomo. Sì, insomma, avete capito: Lobo!

In uno sfrazz di volume di oltre mille pagine, l’epica conclusione della serie originale del più folle e metallaro eroe (uh… si fa per dire!) dell’Universo DC.

Completano il volume svariate miniserie e speciali e, in ben due di questi, Lobo incontrerà nientemeno che… Batman!

La lunga odissea stellare del cacciatore di taglie più $%&@ dell’universo giunge al termine con il botto!

Tom Strong 2

Dc Black Label Deluxe

36,00 €

Contiene: Tom Strong (1999) #13/24

La famiglia Strong ritorna in un nuovo volume ricco di avventure imperdibili!

Una terrificante minaccia aliena rischia di sterminare la vita sulla Terra! Solo Tom Strong e i suoi pittoreschi alleati si frappongono tra un enorme formicaio cosmico e il nostro pianeta.

La vita di Tom perde ogni certezza quando apprende dell’esistenza di Tom Stone, il suo omologo proveniente da una dimensione parallela e – apparentemente – migliore della sua!

Infine, un viaggio sulla Luna porta alla scoperta di una razza misteriosa governata da una regina che sembra avere qualcosa in comune con il nostro eroe…

Fables 15

Rosa Rossa

22,00 €

Contiene: Fables (2002) #94/100

La battaglia fra le Fiabe esuli di New York e il potentissimo Signore Oscuro continua, in questo nuovo volume della pluripremiata serie di Bill Willingham (Shadowpact) e Mark Buckingham (Sandman)!

Per un lungo periodo, Rosa Rossa ha diretto la Fattoria, il luogo in cui solitamente si rifugiano le fiabe animali. Da qualche tempo, però, è flagellata da strane visioni…

Riuscirà la sorella di Bianca Neve a diventare la condottiera di cui il suo popolo ha bisogno?

Contiene il numero 100, un albo celebrativo ricco di sorprese!

The Authority

DC Absolute

55,00 €

Contiene: The Authority (1999) #1/12, Planetary/The Authority: Ruling the World (2000) #1, The Authority Omnibus

Il Carrier: fluttua attraverso il regno devachanico alla velocità di venticinque sogni al secondo, e alla fine degli anni 90 Warren Ellis e Bryan Hitch ci caricarono sopra il fumetto americano per portarlo nel nuovo millennio.

Jenny Sparks, Apollo, Midnighter, Doctor, Engineer e Swift sono Authority, e hanno deciso di occuparsi dei veri problemi del mondo. Costi quel che costi.

Una delle serie di supereroi più provocatorie, seminali ed esaltanti nello spettacolare formato DC Absolute.

Contiene l’incontro tra Authority e Planetary e la storia che ha dato vita all’attesissima e insperata reunion tra Ellis, Hitch e il loro capolavoro.

Batman: Anno Uno

DC Absolute

50,00 €

Contiene: Batman (1940) #404/407