Il ritorno di Jean-Paul Valley in Sword of Azrael

Jean-Paul Valley, alias Azrael, alias Angel of St. Dumas, alias il sostituto temporaneo di Batman più violento, ritorna come protagonista della nuova serie limitata Sword of Azrael.

Sword of Azrael # 1, che debutterà ad agosto, è scritta da Dan Watters e illustrata da Nikola Čižmešija, lo stesso team creativo che ha firmato anche la storia serializzata in tre parti “Sword of Azrael: Dark Knight of the Soul” su Batman: Urban Legends # 8-10, che introduce la nuova miniserie in sei numeri, e che sarà ristampata sotto forma di one-shot in contemporanea al primo numero della nuova serie, il 2 Agosto.

Nonostante raccolga di nuovo la spada, Jean-Paul lo fa con riluttanza. Ma d’altra parte nei fumetti, il ritiro, così come la morte, di solito è solo un concetto temporaneo. Una sua versione alternativa peraltro la si vede già in azione in DC vs Vampires: All-Out War.

“L’angelo guerriero di St. Dumas ritorna!” recita la descrizione della nuova serie riportata da Newsarama. “Jean-Paul Valley non vuole essere mai più Azrael. Tutto ciò che gli ha procurato è dolore, violenza e miseria. Si è rinchiuso in un monastero in Europa per trovare la pace. Ma quando una giovane donna che afferma di aver la stessa indottrinazione, il Sistema, che ha trasformato Jean-Paul in Azrael arriva al monastero, non avrà altra scelta che indossare ancora una volta il suo violento manto di Azrael per proteggerla dai mortali assassini che le la perseguitano.”

Azrael è ovviamente meglio conosciuto per il suo periodo come un Batman sfrenato e violento quando ha sostituito Bruce Wayne nell’arco narrativo “Knightfall” del ‘93-’94, dopo che la schiena di Batman era stata spezzata da Bane.

Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nella serie limitata del ’92-’93 Batman: Sword of Azrael dal leggendario scrittore ed editore di Batman Denny O’Neil e dall’allora disegnatore esordiente Joe Quesada.

L’editore promette che la serie ridefinirà quello che definisce uno dei “personaggi più iconici e feroci” del mondo di Batman.

Il tutto sembrerebbe aprire la strada ad un potenziale nuovo Azreal... e forse, una nuova relazione con Jean-Paul, dato il titolo di Azrael e il dannoso condizionamento psicologico noto come il Sistema inflitto dall’Ordine di St. Dumas sono un ruolo ereditario dalla lunga storia nella famiglia Valley.