Captain Marvel: Assault on Eden, un’avventura speciale di Carol Danvers

In previsione del nuovo film al cinema una speciale avventura autoconclusiva per la protagonista di The Marvels

Nei fumetti Carol Danvers si è recentemente scoperta Kree da parte di madre, e questa eredità aliena sarà al centro della sua prossima avventura in Captain Marvel: Assault on Eden, uno speciale one-shot in uscita ad ottobre scritto da Anthony Oliveira con le tavole di Eleonora Carlini e la copertina di Carlos Gomez.

Nello speciale one-shot, Carol si reca nel mondo natale Kree di Hala, che è recentemente diventato un’utopia sotto il governo dell’Imperatore Hulking, che dopo la saga Empyre ha unito gli imperi Kree e Skrull. Ma i problemi sono in agguato quando le sentinelle Kree iniziano ad attaccare la loro stessa gente, costringendo Carol a entrare in azione.

Carol Danvers returns to Hala in a new one-shot this October.https://t.co/MzRd2yh1sU — Newsarama (@Newsarama) July 17, 2023

La sinossi ufficiale di Captain Marvel: Assault on Eden diffusa dalla Marvel tramite Newsarama recita:

“Capitan Marvel si batte per salvare il pianeta natale dei Kree! Il pianeta natale Kree di Hala è diventato un paradiso sotto il governo dell’Imperatore Hulkling. Ma quando le Sentinelle lanciano un attacco ai civili e iniziano a rapirei bambini, l’Eroe più potente della Terra deve intervenire! Metà Kree, metà umana e tutta guerriera, Carol Danvers si lancia in uno speciale ricco di azione, giusto in tempo per The Marvels sul grande schermo!”.

L’ultima serie regolare di Capitan Marvel con Carol protagonista si è recentemente conclusa con Captain Marvel #50 lo scorso 14 giugno, a cui ha fatto seguito la miniserie Dark Tempest.

Captain Marvel: Assault on Eden riporterà Carol Danvers sulle pagine in concomitanza con la sua prossima apparizione nel MCU in The Marvels, il nuovo film dei Marvel Studios in uscita l’8 novembre nelle sale cinematografiche in cui farà squadra con Monica Rambeau e Kamala Khan, e poco prima del lancio della sua nuova serie regolare di Alyssa Wong e Jan Bazaldua.