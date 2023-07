Iman Vellani scrive Ms Marvel: The New Mutant

Che l’interprete cinematografica di Ms Marvel, Iman Vellani, fosse una grande fan dei comics originali non è una novità, ma ora oltre che interpretare Kamala Khan sul grande schermo (dopo la serie su Disney+ sarà protagonista di The Marvels, l’8 novembre al cinema) sarà anche co-sceneggiatrice della nuova miniserie del personaggio.

Ms Marvel: The New Mutant è infatti la miniserie, finora tenuta segreta, in uscita il 30 agosto negli Stati Uniti e che vedrà Iman Vellani affiancata ai testi dallo sceneggiatore Sabir Pirzada, autore di Cult of Carnage: Misery, della miniserie Dark Web: Ms Marvel e di episodi televisivi di Moon Knight e della stessa Ms Marvel. Ai disegni Carlos Gomez e Adam Gorham, con le copertine firmate da Sara Pichelli.

Annunciata in anteprima da Entertainment Weekly, Ms Marvel: The New Mutant vedrà Kamala Khan tornare in azione dopo la sua morte in Amazing Spider-Man 26, un ritorno preannunciato dalla pagina bonus dello speciale Fallen Friend: The Death of Ms Marvel diffusa sul sito Marvel.

Ms. Marvel, a.k.a. Kamala Khan, won’t be dead for long — and her new comic series will be co-written by Iman Vellani, who plays her on screen: ‘This was way scarier than joining the MCU for me.’ https://t.co/VW7a007153 — Entertainment Weekly (@EW) July 14, 2023

Per Iman Vellani, da sempre una fan Marvel, l’esordio come autrice di fumetti è stato molto emozionante:

“Per me è stato molto più spaventoso che entrare nel MCU. Quei progetti sembrano vivere in una dimensione tutta loro, quindi credo di potermi separare più facilmente. Ma puoi tenere in mano un fumetto! Non ho mai scritto nulla in tutta la mia vita, ma ho letto molti fumetti, quindi ho semplicemente scritto quello che avrei voluto leggere. Mi è stato dato uno strumento molto professionale per scrivere quella che è essenzialmente la mia fan fiction”.

Sabir Pirzada ha confermato la grande conoscenza della storia di Ms Marvel da parte di Iman Vellani:

“È stata un’esperienza molto umile lavorare con Iman, perché conosce i fumetti anche meglio di me, e questo è tutto dire. Ha fatto riferimenti a fumetti specifici che sono usciti prima che noi due nascessimo. Ha un grande occhio per ciò che rende una buona sequenza sulla pagina disegnata da un artista. Mi ha colpito molto vederla fare tutti questi riferimenti a diversi artisti che ha seguito nel corso degli anni”. The heart of the Marvel Universe will be reborn this August in #MarvelComics’ ‘Ms. Marvel: The New Mutant’, written by the MCU’s own Iman Vellani and Sabir Pirzada! ❌⚡: https://t.co/1WayipK3lP pic.twitter.com/Yhcz6vaKFr — Ms. Marvel⚡ (@msmarvel) July 14, 2023

In linea con quanto sta accadendo nel Marvel Cinematic Universe, anche la versione cartacea di Ms Marvel scoprirà di essere una mutante, alla luce degli eventi dell’Hellfire Gala, anche se Iman Vellani ha assicurato che le origini inumane del personaggio non saranno dimenticate:

“Voglio che sia molto, molto chiaro che non stiamo ricostruendo le sue origini inumane. È una parte dell’identità di Kamala che la redazione Marvel e io stesso vorremmo mantenere e proteggere”. Il nostro fumetto rifletterà assolutamente tutti i temi centrali dell’identità che i fumetti di Ms. Marvel hanno sempre esplorato, solo che ora c’è un’etichetta completamente nuova che Kamala deve imparare ad accettare. Sarà piuttosto folle”

Non è sicuramente il miglior momento per Ms Marvel per entrare a far parte della famiglia mutante, dal momento che la miniserie sarà inserita nel contesto di Fall of X, la storyline che dovrebbe raccontare della caduta di Krakoa, l’isola-stato vivente dei mutanti, e degli attacchi che Orchis sferrerà agli X-Men in tutto il mondo. Per l’occasione, Kamala sfoggerà un nuovo costume, creato anch’esso come quello originale da Jamie McKelvie, che incorporerà il simbolo degli X-Men oltre al fulmine mutuato da Carol Danvers.