Dark Web: Ms Marvel è coinvolta nella saga di X-Men e Spider-Man

Sull’onda della popolarità data dalla serie Disney+ e dopo la serie di team-up con X-Men, Moon Knight e Venom, Ms Marvel torna ad essere protagonista con una miniserie collegata alla saga Dark Web, il crossover tra Spider-Man, X-Men e Venom in partenza a novembre.

Dark Web: Ms Marvel è una serie limitata di due numeri, in uscita a dicembre e gennaio, realizzata da Sabir Pirzada, uno degli sceneggiatori della serie streaming Disney Plus Ms Marvel, e Francesco Mortarino, che l’annuncio della Marvel definisce “il vostro nuovo artista preferito”. Potete vedere qui di seguito alcune tavole in anteprima, oltre alla copertina di Marco Checchetto per il primo numero.

Descritta come “una nuova visione audace e cazzuta di Ms Marvel“, la miniserie tie-in nasce dal recente stage di Kamala Khan alla Oscorp, dove anche Peter Parker ha recentemente accettato un lavoro – anche se la società è ovviamente gestita dal suo arcinemico di sempre Norman Osborn.

“La conoscete, la amate! Ma questa volta, Kamala Khan potrebbe essere nei guai fino al collo”, si legge nel testo dell’annuncio Marvel per il primo numero. “Fresca delle sue prime settimane di lavoro come stagista alla Oscorp, Ms Marvel si ritrova ad essere l’ultima linea di difesa contro un gruppo di esperimenti mortali e pericolosi che stanno andando a rotoli a causa della saga ragnesca Dark Web! Le cose peggiorano ulteriormente quando Kamala si ritrova nel LIMBO e non ha altra scelta se non quella di combattere per uscirne!”.

Oltre a lavorare alla serie streaming di Ms. Marvel, Pirzada ha anche scritto una storia breve con il personaggio nell’antologia Marvel’s Voices: Identity.