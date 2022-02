Marvel’s Voices: Identity – La Marvel celebra personaggi e creatori asiatici

La Marvel ha annunciato l’uscita a Maggio di una nuova antologia Marvel’s Voices: Identity, che celebra gli autori ed i personaggi di origine asiatica e delle isole del pacifico.

Si tratta di un altro sforzo compiuto dalla Marvel per aumentare l’inclusività e la rappresentazione equa delle minoranze, sulla scia delle iniziative simili che stanno uscendo in questi giorni per il Black History Month (tra cui l’antologia Marvel’s Voices: Legacy, di cui potete vedere il trailer qui sotto) o per la Giornata Internazionale delle Donne.

Maggio infatti negli Stati Uniti è il mese designato come Asian Pacific America Heritage Month, in cui sono previste molte iniziative volte a celebrare alcune minoranze etniche dalle radici fortissime e stanziate da moltissimi decenni negli Stati Uniti, ma spesso ignorate nelle rappresentazioni oppure raffigurate attraverso stereotipi. La stessa Marvel ha avuto problemi a riguardo anche recentemente, come visto nella questione riguardante le modifiche effettuate alle tavole di Greg Smallwood.

Quest’edizione 2022 di Marvel’s Voices: Identity vedrà, sotto una copertina di Creees Lee, una raccolta di storie con protagonisti vari personaggi di origine asiatica, tra cui farà la parte del leone Shang-Chi, fresco del successo cinematografico che ha portato anche a varie revisioni della sua storia.

Le tre storie finora svelate si presentano così:

Lo scrittore Sabir Pirzada ritorna insieme all’artista Eric Koda con un’altra avventura di Ms. Marvel , questa volta con un’alleanza tra la giovane eroina e Shang-Chi !

Lo scrittore Pornsak Pichetshote e il disegnatore Creees Lee portano Shang-Chi e Jimmy Woo in una missione vitale e ricca di azione!

Lo scrittore Jeremy Holt e l’artista Kei Zama puntano i riflettori su Mantis dei Guardiani della Galassia (che nei fumetti, a differenza della versione aliena vista nel Marvel Cinematic Universe, è terrestre e per la precisione vietnamita).

L’editor dell’antologia, Darren Shan, afferma: