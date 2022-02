X-Men: inizia la strada verso Judgment Day

La Marvel ha diffuso tutte le copertine e le sinossi delle serie legate agli X-Men in uscita a maggio, che vedono le prime avvisaglie di Judgment Day e il ritorno di Kylun, storico personaggio dell’Excalibur di Alan Davis. Si tratta delle serie facenti parte del ciclo Destiny of X, quindi non include le serie ambientate nel passato come Gambit o quelle maggiormente slegate dalla continuity attuale come X-Cellent.

Judgment Day, la saga estiva che vedrà gli X-Men scontrarsi con Eterni e Avengers, vedrà i primi semi piantati, da parte mutante, in Immortal X-Men # 3 di Kieron Gillen (l’architetto dell’evento) e Lucas Werneck, dove la veggente Destiny, recentemente tornata in vita, scriverà il seguito dei suoi famosi diari pieni di profezie al centro di tante vicende mutanti degli anni passati.

L’arrivo di Judgment Day è preannunciato anche sulla copertina di X-Men 11, numero scritto da Gerry Duggan e disegnato da Pepe Larraz in cui le X-Ladies rispolverano i loro abiti glamour indossati al Gala Infernale per fare una visita al casinò interstellare di Gameworld.

Un ritorno inaspettato è quello che si vede sulla cover di Knights of X # 2: insieme al gruppo di mutanti in lotta su Altromondo vediamo in azione anche Kylun, il mutante leonino Colin McKay creato da Alan Davis nella prima serie di Excalibur, di cui Knights of X è l’erede spirituale.

Abbiamo già parlato dell’esordio di Mother Righteous in Legion of X # 2, mentre in Marauders # 3, di Steve Orlando ed Eleonora Carlini, la ciurma di pirati di Kate Pryde sarà alla deriva nello spazio Shi’ar, alle prese con la misteriosa società segreta Kin Crimson.

Vita Ayala e Rod Reis continuano il confronto per il dominio del Limbo con protagoniste Magik e Madelyne Pryor sulle pagine di New Mutants # 26, mentre in X-Men Red # 3, di Al Ewing e Stefano Caselli, gli intrighi politici sul pianeta Arakko coinvolgeranno il malvagio Tarn, i cui interessi saranno in rotta di collisione con quelli di Abigail Brand e Roberto Da Costa.

Infine Benjamin Percy prima porterà, grazie ai disegni di Adam Kubert, Wolverine e Deadpool a scontrarsi con Danger sulle pagine di Wolverine # 21, per poi proseguire la lotta di X-Force contro Cerebrax in X-Force # 28 (disegnato da Robert Gill).