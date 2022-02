Mother Righteous, il nuovo personaggio di Legion of X

Una nuova importante figura verrà introdotta a maggio dalla Marvel in Legion of X: Mother Righteous. Si tratta di un eroe? Di un cattivo? Non è così semplice.

Mother Righteous è sorta di “faccendiere” del piano astrale, la dimensione in cui i telepati come il Professor X o il Re delle Ombre sono soliti combattere.

Presentando il personaggio a Newsarama, il suo creatore Si Spurrier ha dichiarato:

“Mother Righteous è una nuova protagonista potente e misteriosa nel grande dramma che si svolge dentro e intorno alla sfera . Non è totalmente malvagia, non è un puro eroe, semplicemente spunta fuori dal piano astrale con un sorriso snervante. Compare offrendo doni. Oh, piccole cose. Magia, desideri, spiriti. Dei. Potere. Le ripercussioni della sua generosità… e le cose che si aspetta in cambio, da coloro che lo accettano, si faranno sentire nel futuro del genere mutante e nel più ampio Universo Marvel per molto tempo a venire”.

Spurrier dice che per coloro che si interrogano su Mother Righteous, la domanda non è tanto “Chi è Mother Righteous?” ma piuttosto ‘Perché è Mother Righteous?’, ovvero quali sono i suoi obiettivi finali.

Mother Righteous debutterà in Legion of X #1 di aprile, portata alla luce dal figlio del Professor X Legion, la cui mente funge da quartier generale psichico per questa banda di protettori mutanti guidata da Nightcrawler. Mother Righteous offrirà a Legion quello che la Marvel chiama “un patto empio”, un tentativo di uscire dall’ombra del Professor X.

Questo nuovo personaggio Marvel Mother Righteous è stato creato dallo scrittore della serie Legion of X Si Spurrier e il suo look è stato ideato dall’artista/scrittore Jamie McKelvie, che in precedenza ha disegnato i look iconici di Captain Marvel e Ms. Marvel (tra gli altri), il quale spiega:

“A volte il design dei personaggi è facile e Mother Righteous era uno di questi. Il lavoro sul personaggio di Si per lei è così forte che una volta che ho letto la sceneggiatura per la sua prima apparizione, ho capito esattamente l’aspetto che dovevo cercare. C’è stato un po’ di lavoro per limarlo e perfezionarlo, ma mi ha parlato abbastanza forte già dalla sceneggiatura che poteva davvero apparire solo in un modo. Non vedo l’ora di vederla sulla pagina del fumetto!”

Legion of X sarà scritto da Spurrier e disegnato dall’artista della serie Jan Bazaldua. Mother Righteous debutterà già in Legion of X #1 di aprile, con Legion of X #2 a seguire a maggio.