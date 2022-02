I Nuovi Fantastici Quattro… di nuovo insieme

I Nuovi Fantastici Quattro sono stati un’estemporanea formazione di eroi che ha preso il posto del famoso quartetto in una celebre saga dei primi anni ‘90 disegnata da Arthur Adams, composta da Wolverine, Spider-Man, Hulk e Ghost Rider.

Questa formazione composta dagli eroi di maggior successo del periodo prese il posto di Reed, Sue, Johnny e Ben esordì su Fantastic Four # 347, durante il ciclo scritto da Walter Simonson, ed è tornata in scena sotto forma di omaggio varie altre volte negli anni.

Ora la Marvel torna a quella storia, grazie ad una nuova miniserie in uscita il 25 Maggio e ambientata subito dopo la conclusione della saga originale, sulla scia di varie altre serie e miniserie ambientate nel passato come Ben Reilly: Spider-Man, Silver Surfer: Rebirth, X-Men Legends o la prossima Gambit di Chris Claremont.

Ai testi troviamo un autore che negli ultimi tempi si sta specializzando in questi inserti di continuity, ovvero Peter David, autore delle ultime miniserie di Symbiote Spider-Man e Maestro, che recuperano temi ed atmosfere anni ‘80 e ‘90.

Ai disegni ci sarà il debutto in casa Marvel del disegnatore Alan Robinson, mentre le copertine saranno firmate da un autore che si ispira dichiaratamente ad Art Adams, disegnatore della storia d’esordio dei Nuovi Fantastici Quattro: Nick Bradshaw.

In questa storia Wolverine, Hulk, Ghost Rider e Spider-Man si riuniscono per indagare su un’ondata di violenza a Las Vegas, in un’avventura demoniaca in cui appariranno varie guest-star, tra cui gli originali Fantastici Quattro.

Nel presentare la serie, Peter David ha dichiarato:

“Sebbene il loro periodo originale sia stato estremamente breve, la versione alternativa degli FQ ha avuto i suoi fan per anni, me compreso. Sono fortunato che la Marvel mi abbia dato l’opportunità di rivisitarli e coinvolgerli in nuove battaglie in nuove situazioni con nuovi alleati e nuovi nemici.”

L’esordiente Alan Robinson si è invece presentato così: