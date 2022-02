Spider-Man 2099: Exodus festeggia i 30 anni del futuro Marvel

Con Spider-Man 2099, 30 anni fa, la Marvel lanciava la sua ambiziosa linea editoriale dedicata al suo distopico “futuro ufficiale”.

Oggi è passato esattamente tanto tempo dalla nascita di Spider-Man 2099 quanto all’epoca ne era passato da quella di Spider-Man, 30 anni.

Per festeggiare la ricorrenza, la Marvel a Maggio lancia Spider-Man 2099: Exodus, una miniserie scritta da Steve Orlando che riprenderà le file del 2099 (o meglio, del 2099 “alternativo” generatosi sulle pagine di Amazing Spider-Man qualche tempo fa), facendo tornare in scena anche alcuni altri personaggi amatissimi come Ghost Rider 2099, oltre a far esordire nuove versioni futuristiche di personaggi come Winter Soldier 2099 e Loki 2099.

Su Twitter, lo stesso Steve Orlando ha anticipato l’arrivo di una nuova versione degli X-Men 2099 e di Spider-Woman 2099, nel corso della miniserie che vedrà ai disegni una schiera di artisti tra cui Paul Fry, David Wachter, Marco Castiello, Ze Carlos, Alessandro Mircola e Kim Jacinto.

La miniserie esordirà con Spider-Man 2099: Exodus – Alpha di maggio, quando un Celestiale cadrà sulla Terra, portando un barlume di speranza in questo mondo distrutto. Percependo la possibilità di un vero cambiamento, Spider-Man 2099 intraprenderà un viaggio che lo porterà a contatto con tutti gli angoli dell’Universo Marvel, da Asgard al genere mutante!

Ogni numero sposterà l’attenzione su un nuovo personaggio o squadra, facendo debuttare nuovi entusiasmanti personaggi lungo la strada come Winter Soldier 2099, una nuova versione di Loki 2099 e nuovi membri degli X-Men 2099. Ricontestualizzando gli elementi fondamentali del mito del 2099, la ricerca di Spider-Man per un domani migliore sarà un punto di ingresso perfetto per i nuovi arrivati ​​del 2099 e un capitolo essenziale per coloro che hanno amato le storie originali del 2099!

Per Spider-Man 2099, l’unica cosa costante della vita a Nueva York è il cambiamento. Quindi, quando uno schianto catastrofico crea un nuovo Giardino dell’Eden in quelle che un tempo erano le lande desolate americane, Spider-Man scoprirà quale sarà la prossima atrocità. Il misterioso gruppo noto come la Cabala progetta di sconvolgere la società del futuro, ed è guidato da un misterioso criminale Marvel, che sarà svelato in Spider-Man 2099: Exodus – Alpha, di Steve Orlando e Paul Fry!

Poi in Spider-Man 2099: Exodus # 1, con i disegni di Dave Wachter, incontreremo il Soldato d’Inverno del 2099 alias Winter Soldier 13! Non è solo la Cabala che intende controllare il Giardino. Recuperato dal mercato nero da bambino, il Soldato d’Inverno – cresciuto da scienziati senza scrupoli – ha come obiettivo la vendetta e la rinascita. Quale potere troverà nel Giardino e come lo userà?

Sempre a maggio ci sarà l’esordio (o meglio, il ritorno) di Loki 2099 in Spider-Man 2099: Exodus # 2 (disegnato da Marco Castiello)! Il principe delle bugie, ultimo sopravvissuto al Ragnarok di Asgard, sponsorizzato dal programma Aesir di ALCHEMAX, è ora il principe degli emarginati. Mentre la Cabala depreda la feccia della società, Loki progetta di resuscitare Asgard alle sue condizioni. Ma quando Loki è coinvolto, possono mancare gli inganni? Qual è il segreto dell’ultimo trucco di Loki e in che modo influisce sul futuro di Asgard e Midgard allo stesso modo?