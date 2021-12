Women of Marvel, Mirka Andolfo debutta come scrittrice Marvel

A marzo 2022, la Casa delle Idee riunirà gran parte delle sue autrici di fumetti, dalle superstar alle emergenti, per una nuova raccolta di racconti targata Women of Marvel, che di tanto in tanto si fa sentire per celebrare dignitosamente le figure femminili dell’editore.

La copertina di questo nuovo one-shot antologico mette in bella mostra Wasp, Tempesta, la Gatta Nera, America Chavez e Jubilee, ed è firmata dalla nostra Mirka Andolfo (Sacro/Profano, Mercy), che proprio su quelle pagine esordirà nel ruolo di scrittrice Marvel, sebbene non si abbiano maggiori dettagli a riguardo.

Il sommario di Women of Marvel (2022) #1, che per l’esattezza uscirà nelle fumetterie statunitensi il 9 marzo, subito dopo la Giornata internazionale della donna, comprenderà svariati racconti imperniati su più supereroine.

Fra questi figurerà un team-up di Squirrel Girl con la Vedova Nera, unite contro un maniaco criminale per una storia intenta a esplorare la complessità delle identità supereroistiche. A curare questo racconto sarà la scrittrice vincitrice del Hugo Award Charlie Jane Anders.

L’autrice videoludica Rhianna Pratchett, invece, punterà i riflettori su Shanna la Diavolessa e la symkariana Silver Sable. Il duo fronteggerà la minaccia di spietati bracconieri.

Anche l’investigatrice privata Jessica Jones sarà fra le protagoniste, il tutto grazie a una storia dark di redenzione realizzata da Jordie Bellaire, popolare colorista che ha recentemente esordito come sceneggiatrice su Darkhold: Wasp, e dall’artista Zoe Thorogood.

Infine, fra le altre narrazioni confemate ufficialmente dal sito ufficiale della Marvel, ne è presente anche una incentrata interamente su Felicia Hardy, alias la Gatta Nera, di cui ci verranno mostrati gli alti e bassi della sua carriera in un fumetto dell’autrice Preeti Chhibber e di artiste del calibro di Jen Bartel e Marguerite Sauvage.

Prima di chiudere, vi segnaliamo alcune recenti notizie Marvel degne di attenzione. Anzitutto, Alex Ross scriverà e disegnerà la sua prima graphic novel, che vedrà per protagonisti i Fantastici Quattro.

Lo scrittore Jason Aaron, invece, a partire da marzo rivoluzionerà completamente il Punitore con una serie in tredici capitoli che vedrà Frank Castle unirsi ai ninja della Mano.

Un nuovo Stregone Supremo sostituirà l’ormai compianto Stephen Strange nel ruolo di Dottor Strange: trattasi di Clea, che a breve esordirà anche nel Marvel Cinematic Universe.

I fan di Silk e e della Captain Carter di What If…? saranno contenti di sapere che le due supereroine torneranno in azione l’anno prossimo con due nuovi fumetti: la prima finirà nelle mani di Emily Kim, mentre la seconda avrà una miniserie scritta nientemeno che da Jamie McKelvie.

Infine, il recentemente riesumato Uatu l’Osservatore si unisce ai protagonisti della Reckoning War di Dan Slott con un nuovo capitolo one-shot disegnato dal talentuoso Javier Rodríguez.

