Mary Jane & Black Cat, la miniserie tie-in di Dark Web

Dark Web, il crossover tra Spider-Man, Venom e X-Men anticipato in occasione del Free Comic Book Day, si arricchisce di una nuova miniserie che vede ricomporsi la coppia Mary Jane & Black Cat.

Si dice che i gatti abbiano nove vite, ma di sicuro Jed MacKay le sta utilizzando tutte con Felicia Hardy: prima di questa mini legata a Dark Web, tra le due serie regolari di Black Cat, la miniserie Iron Cat e lo special in coppia con Mary Jane nell’ambito della saga Beyond di Amazing Spider-Man l’autore ha scritto le gesta dell’inafferrabile ladra a più riprese negli ultimi tre anni.

Face it, 🐯s, you just hit the double jackpot!

‘Dark Web’ forces an unlikely team-up in ‘Mary Jane & Black Cat’, a new five-issue limited series coming this December: https://t.co/tqeBWf1Jrm pic.twitter.com/ekuAT916PD

