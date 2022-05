Dark Web: un inaspettato alleato nel futuro di Ben Reilly

Nell’albo Amazing Spider-Man/Venom distribuito in occasione del Free Comic Book Day negli Stati Uniti il 7 maggio i lettori hanno potuto ritrovare Ben Reilly, con un nuovo alleato, dopo il finale del ciclo Beyond che ha concluso l’ultima serie di Amazing Spider-Man, in una storia di Zeb Wells e John Romita Jr. che introduce la prossima (saga? serie? miniserie? crossover?) Dark Web.

Bleeding Cool nei giorni scorsi aveva già riportato in anteprima alcune anticipazioni dall’albo, ovviamente spoiler.

ATTENZIONE: SPOILER SUGLI AVVENIMENTI DI AMAZING SPIDER-MAN

Nella storia con protagonista Spider-Man, Peter Parker deve fronteggiare una cassetta delle lettere posseduta da un demone, come si erano già viste durante la storica saga Inferno.

E nel finale di questa storia scopriamo che dietro questa possessione demoniaca c’è proprio una delle protagoniste di quella saga, ovvero Madelyne Pryor, che si rivela essere l’alleato di Ben Reilly, che ora si fa chiamare Chasm, nella scena che introduce Dark Web.

Recentemente tornata sulle pagine di Hellions (scritta dallo stesso Zeb Wells), l’ex Regina dei Goblin la si è vista ultimamente parlare con Magik di questioni che riguardano il Limbo, il regno demoniaco governato da Illyana Rasputin che fu alla base della corruzione della stessa Madelyne durante Inferno. Le preview dei prossimi numeri di New Mutants (che sono in ritardo, come molte altre serie Marvel) indicano che Madelyne e Illyana saranno impegnate in una saga che ridefinirà la gerarchia di potere nel Limbo, e in questa storia del FCBD vediamo Madelyne indossare una corona.

Dark Web, che vedrà Ben Reilly e Madelyne Pryor alleati, sarà quindi una storia che coinvolgerà sia Spider-Man che, in una certa misura, anche i mutanti, o quanto meno farà riferimento agli eventi di New Mutants.

L’affinità tra Ben Reilly e Madelyne Pryor deriva anche dal fatto che entrambi sono dei cloni: di Peter Parker il primo, di Jean Grey la seconda. Entrambi nati come personaggi positivi, sono stati trascinati dagli eventi fino a diventare delle versioni distorte e malvage dei loro “modelli genetici”.