La rivelazione su Peter e MJ in Amazing Spider-Man 1

Il primo numero della nuova serie di Amazing Spider-Man di Zeb Wells e John Romita Jr è appena uscito negli Stati Uniti ed ha subito regalato una rivelazione scioccante sul rapporto tra Peter Parker e MJ Watson.

È da decenni che la coppia non ha pace, tra finte morti, matrimoni cancellati dal diavolo in persona, ma nella nuova serie di Amazing Spider-Man è stato introdotto un nuovo elemento che mette ulteriormente in crisi il rapporto tra Peter e MJ.

ATTENZIONE: SPOILER SUI RECENTI SVILUPPI DI AMAZING SPIDER-MAN, DAL FINALE DI BEYOND

Peter e MJ sono tornati ad essere una coppia nel corso del ciclo di Amazing Spider-Man firmato da Nick Spencer, e durante il ciclo Beyond, che ha visto Peter bloccato in ospedale mentre Ben Reilly prendeva il suo corso, Mary Jane è sempre stata al suo fianco.

Alla fine della storyline e della precedente serie di Amazing Spider-Man MJ chiedeva a Peter di trasferirsi da lui, e lui sembrava accettare la proposta.

Nel primo numero di Amazing Spider-Man però ritroviamo Peter allo sbando, sei mesi dopo un non meglio specificato incidente (che era stato introdotto nei primi teaser della serie), assente da mesi dal suo appartamento, costretto a mentire a zia May, dismissivo nei confronti di amici come Randy Robertson e la Torcia Umana (che riferisce anche di come si sia reso colpevole di un furto nei confronti del Fantastici Quattro), incapace di trovare le motivazioni per andare in cerca di un lavoro ma anche di pattugliare la città come Spider-Man.

Una sola cosa sembra nella sua mente, ovvero Mary Jane, la quale però gli intima di non chiamarla più.

Quando vediamo Mary Jane nel suo appartamento, la troviamo in compagnia di un uomo chiamato Paul ma soprattutto di due bambini, che irrompono nella stanza chiamandola “MAMMA!”.

Non sappiamo se Paul sia in una relazione con MJ o se sia soltanto un assistente/babysitter, ma sicuramente la ragazza accoglie i due bambini come suoi figli. Abbiamo visto in storyline ambientate nel futuro o in realtà alternative sia figlie femmine di Peter e MJ (May Parker, la Spider-Girl del MC2, oppure Annie Parker, Spiderling di Amazing Spider-Man: Renew Your Vows) che figli maschi (Ben Parker di Spider-Man).

Di sicuro, non possono essere nati e cresciuti nei sei mesi di tempo che dovrebbero essere passati dall’ultima volta che abbiamo visto MJ, per cui c’è sicuramente qualcosa da raccontare riguardo questi bambini.