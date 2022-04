Spider-Man: No Way Home – Ned visita gli universi degli altri Peter Parker in un video promozionale

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre scorso in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts. Il Film sta riscuotendo un grande successo, è stato certificato anche Fresh (ovvero la visione è consigliata) con un punteggio del 95% da parte della critica americana, ed ha ottenuto un A+ come punteggio su Cinemascore.

Il canale YouTube di Sony Pictures ha condiviso una featurette per promuovere l’uscita in Home Video di Spider-Man: No Way Home. Questo è incentrato su Ned Leeds interpretato da Jacob Batalon, con diverse riprese del personaggio che usa l’anello del Doctor Strange per esplorare altri universi nello specifico quello dei Peter Parker interpretati rispettivamente da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Questo finto trailer di No Way Home è intitolato “Ned’s Bogus Adventure”, prendendo ispirazione dal classico Film del 1989 Bill and Ted’s Excellent Adventure e dal suo sequel del 1991, Bill and Ted’s Bogus Journey.