Le uscite Panini DC Italia del 21 aprile 2022: le novità

Le uscite Panini DC Italia del 21 aprile 2022

Superman 35

Autori: John Simms, Tom Taylor

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 17X26

Contiene: Action Comics (1938) #1035, Midnighter Annual (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

È deciso: Superman andrà su Mondoguerra ad affrontare Mongul!

Non avrà al suo fianco né Batman né la Justice League…

…eppure l’Uomo d’Acciaio non partirà solo!

In appendice: Midnighter, in una mega-avventura ai confini del tempo!

Y, L’Ultimo Uomo 8

Draghi in Kimono

DC Black Label Hits

Autori: Goran Sudzuka, Brian K. Vaughan, Pia Guerra

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene:

Y: The Last Man (2002) #43/48

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738725

15,00 €

Quattro anni dopo la morte di ogni maschio sul pianeta, i sopravvissuti Yorick Brown e la sua scimmietta Ampersand sono in Giappone.

È lì che l’ultimo uomo scoprirà come la cultura del Sol Levante si sia adattata alla perdita degli uomini… ossia in modo unico!

Se vuole riavere Ampersand, Yorick dovrà sopravvivere alla minaccia di gangster ed ex Yakuza!

Inoltre, quando Allison Mann raggiunge la famiglia con la sua nuova fiamma, una rivelazione potrebbe portarla a risolvere il mistero della pandemia!

Batman 12

La Città di Bane – Parte 1

Autori: Clay Mann, Tony Daniel, Mikel Janín, Tom King

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene:

Batman (2016) #75/79

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738701

17,00 €

Comincia l’ultima grande saga del leggendario ciclo di Tom King!

Tutto porta a qui: ora Bane e i suoi alleati controllano Gotham City!

Batman non è in città, e suo padre proveniente da una Terra parallela pattuglia la città.

Bruce Wayne lotta per la sua anima, mentre nella sua città scoppia il caos…

Justice League 23

Autori: Sumit Kumar, Phil Hester, Brian Michael Bendis, Ram V

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Justice League (2018) #65 (II), #66 (II), #66 (I)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

La Sala della Giustizia è stata invasa dalla minaccia cosmica nota come Synmar Utopica!

Per sventarla servirà la forza dei Pianeti Uniti guidati da Superman!

Sotto gli occhi di Batman, il Cavaliere Eterno s’immerge nel labirinto della mente di Randir Singh!

Wonder Woman: Terra Morta

DC Black Label Complete Collection

Autori: Mike Spicer, Daniel Warren Johnson

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 21.6X27.7

Contiene: Wonder Woman: Dead Earth (2020) #1/4

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828738688

29,00 €

L’audace epopea di fantascienza del visionario Daniel Warren Johnson finalmente raccolta in volume!

La principessa di Themyscira aveva lasciato il paradiso per salvare il mondo dell’uomo da se stesso, ma dopo essere caduta in un sonno secolare scopre che la Terra è ridotta a un deserto nucleare.

Prigioniera di un cupo futuro, Diana deve ora proteggere l’ultima città umana da titanici mostri e scoprire i segreti di questa Terra morta.

Un’indimenticabile Wonder Woman post-apocalittica dall’autore di Beta Ray Bill: Stella d’argento!

Batman: Il Cavaliere Oscuro Detective 1

DC Evergreen

Autori: Paul Neary, Klaus Janson, Mike W. Barr, Alan Davis, AA.VV.

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 17X26

Contiene:

Detective Comics (1937) #568/574, #579/582

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738466

30,00 €

Joker torna a Gotham con un piano nefasto: rapire Selina Kyle, la fidanzata di Bruce Wayne, e farla tornare a essere… Catwoman!

Come se non bastasse, il tutto riporta in scena altre minacce alla città come lo Spaventapasseri e Due Facce!

Le storie di Batman pubblicate dopo gli eventi di Crisi sulle Terre infinite!

Un approccio senza fronzoli al Cavaliere Oscuro e ai suoi nemici da parte del celebrato team creativo composto da Mike Barr e Alan Davis!

L’Ultimo Dio – Libro Due

Il Confine Frastagliato del Mondo

DC Black Label Complete Collection

Autori: Riccardo Federici, Phillip Kennedy Johnson

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 17X26

Contiene:

The Last God (2019) #7/12, The Last God: Tales From the Book of Ages (2021) #1, The Last God: Songs of Lost Children (2021) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738404

28,00 €

Bentornati su Cain Anuun, dove le leggende sugli antichi eroi si mescolano alle imprese dei loro successori.

Ai confini del mondo si trova la Scala Nera, e oltre essa il Grande Vuoto dove Mol Uhltep, l’Ultimo Dio, attende.

Il cammino di Cyanthe prosegue tra innumerevoli pericoli e inattesi alleati. Tradimenti e incredibili rivelazioni travolgono i nostri eroi nella loro battaglia contro l’Ultimo Dio.

Un appassionante saga fantasy corredata da un ricco apparato di extra.

Un’ambientazione completa da poter adattare a qualunque campagna di Giochi di Ruolo.

Il Grande Libro della Justice League

DC Anthology

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 432

Formato: 18.3X27.7

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #28, Justice League of America (1960) #4, Justice League of America (1960) #105, #106, #135/137, #200, Justice League (1987) #1, JLA (1997) #5, #50, Justice League of America (2006) #0, Justice League (2011) #13/14

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738343

25,00 €

La storia della squadra formata da Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde e dai migliori supereroi di sempre!

I più grandi giustizieri dell’Universo DC uniscono le forze per affrontare le minacce soverchianti che nessuno altro può gestire!

Roboanti battaglie per proteggere la Terra, ma anche viaggi nello spazio profondo o in altre dimensioni!

Tutto quello che dovete sapere sulla Justice League, in un’antologia ambiziosa corredata da approfondimenti per vecchi e nuovi lettori!

Superman vs. Lobo 1

DC Black Label

Autori: Sarah Beattie, Tim Seeley, Mirka Andolfo

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.6X27.6

Contiene: Superman vs. Lobo (2021) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738695

6,90 €

Cosa succede quando una forza del bene inarrestabile incontra un oggetto del caos irritante?

Quando Superman incontra Lobo l’intero universo non può che rannicchiarsi sotto il tavolo… sperando di rimanere integro!

Esseri onnipotenti, scienziati poco attaccati alla loro vita e un po’ di sfrazzutissimo divertimento scorretto!

C’è odore di team-up, e a cavalcare la tigre czarniana saranno Tim Seeley, Sarah Beattie e la mitica Mirka Andolfo!

Batman/Superman 22

Autori: Ivan Reis, Gene Luen Yang

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Batman/Superman (2019) #21

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €