Animali Fantastici I Segreti di Silente: quale futuro per la saga?

“5. Five. Cinq. Fünf. Cinco. Cinque”

È con queste parole che J.K. Rowling aveva presentato la saga prequel di Harry Potter, Animali Fantastici e Dove Trovarli, nata da una costola del maghetto più famoso del mondo e da un libro di testo della biblioteca di Hogwarts. Un tweet che rispondeva alla domanda “Da quanti capitoli sarà composto questo nuovo franchise?”. Non una trilogia, com’era prevedibile pensare, ma una pentalogia, che faceva credere che la Rowling avesse ben in mente una storia da raccontare e da sviluppare in cinque capitoli, come aveva fatto coi sette (divenuti otto film) di Harry Potter.

Sei anni dopo ci ritroviamo in sala il terzo capitolo Animali Fantastici I Segreti di Silente, uscito il 13 aprile dopo varie vicissitudini e proprio su queste volevamo un attimo soffermarci e analizzare con voi per capire quale potrebbe essere il futuro della saga. Come spieghiamo nella nostra recensione del film, la pellicola tenta di mettere ordine nel mezzo pasticcio narrativo fatto dalla Rowling, che è una bravissima scrittrice ma non altrettanto efficace nello sfornare sceneggiature.

Complice il fatto che gran parte del background di Grindelwald e Silente, il cui rapporto è al centro della saga con protagonista il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne), è stato ampiamente raccontato nell’ultimo libro ma non traposto negli ultimi due film dedicati al maghetto, la Rowling ha dovuto affidarsi alla penna per colmare questo vuoto negli spettatori.

Animali Fantastici I Segreti di Silente: problemi di produzione

Già in Animali Fantastici I Crimini di Grindelwald, c’erano troppe trame e sottotrame – e relativi spiegoni – ad appesantire la narrazione; qui si tenta di fare un passo indietro, a volte anche repentino senza troppe spiegazioni per alcune storyline, che vengono chiuse il più possibile arrivati all’ultimo atto, in attesa della Battaglia Finale con Gellert Grindewald. In Animali Fantastici I Segreti di Silente viene mostrata una storia che per quanto sia d’amore-odio e di attrazione fra lui e Albus Silente, proprio come quella che si può provare per la magia, non può non ricordare fin troppo la lotta fra Harry e Voldemort.

A questo aggiungiamo quanto successo dietro le quinte: a causa delle questioni legali con l’ex moglie Amber Heard Johnny Depp è stato allontanato dalla Warner e quindi dalla produzione della saga, dovendo trovare un nuovo interprete per il ruolo. Al suo posto è stato scelto Mads Mikkelsen, che fa un ottimo lavoro, ma il recasting a livello di trama non viene minimamente giustificato. Nemmeno attraverso un trasformismo magico che tra l’altro era già accaduto alla fine del primo film, quando il Percival Graves di Colin Farrell si rivelava essere in realtà il Gellert Grindelwald di Depp.

A questo si aggiunge un altro possibile recasting pesante per la saga all’orizzonte: dopo l’arresto di Ezra Miller – interprete di Credence, di cui abbiamo scoperto la vera identità in Animali Fantastici I Segreti di Silente e che sarà decisivo nell’eventuale Battaglia Finale – anche lui potrebbe subire la stessa sorte di Depp, e questo potrebbe dare il colpo di grazia a una saga già stanca, pur avendo recuperato un po’ di magia (e soprattutto gli Animali Fantastici del titolo) nel terzo capitolo.

Animali Fantastici I Segreti di Silente: cinque film, cinque città

La frase con cui abbiamo iniziato questo articolo dava appunto l’idea dei cinque capitoli nella mente della Rowling, che a partire da Animali Fantastici I Segreti di Silente è stata affiancata alla sceneggiatura da Steve Kloves, aficionado della saga di Harry Potter e nominato all’Oscar per il film Wonder Boys, per tentare di migliorare l’assetto di scrittura. Dava però anche l’idea delle cinque ambientazioni di questo franchise prequel, per aprire all’internazionale la saga ancora di più di quanto fatto nell’originale, molto britannica e con solo alcune strizzate d’occhio all’Europa come Durmstrang e Beauxbatons.

Dopo Londra e Parigi, in questo terzo capitolo finiamo in Germania, tra guerra mondiale e assetto nazista in corso, e nei prossimi due dovremmo arrivare alla Spagna e, infine, addirittura alla nostra Italia. Per quanto l’idea ci affascini terribilmente, ci chiediamo se altri due pezzi del Wizarding World potranno reggere a livello di produzione e questo dipenderà molto dagli incassi del terzo film al box office. Ma un quarto ed ultimo capitolo potrebbe unire le due città e arrivare alla Battaglia Finale fra Albus e Gellert ora che i nodi sono venuti al pettine il più possibile. Forse “questa è la via” come direbbe il buon The Mandalorian. Ai posteri magici l’ardua sentenza.

Animali Fantastici I Segreti di Silente lo ricordiamo, è distribuito in tutto il mondo anche in IMAX dalla Warner Bros. Pictures nelle sale italiane dal 13 Aprile 2022.