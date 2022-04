Sta tornando la magia di Harry Potter al cinema, come recita lo slogan di Animali fantastici I segreti di Silente terzo sofferto capitolo della saga spin-off del maghetto più famoso del mondo, che in origine doveva essere una pentalogia e ora non si sa bene che succederà, tra cambi di cast (Johnny Depp licenziato dalla Warner Bros. per i suoi problemi legali e sostituito da Mads Mikkelsen e Ezra Miller ora sotto lo stesso rischio), problemi dietro le quinte (Katherine Waterston-Tina che ha voluto allontanarsi dalla produzione per le idee della Rowling sulle tematiche LGBTQIA+) e rimandi a più riprese causati dal Covid. Il nuovo capitolo – intitolato in originale Fantastic Beats The Secrets of Dumbledore – arriva al cinema dal 13 aprile, lo abbiamo visto in anteprima e vi raccontiamo cosa aspettarvi senza spoiler.

Animali Fantastici I Segreti di Silente: recensione del terzo capitolo

Animali fantastici I segreti di Silente nonostante il titolo da soap opera vuole cercare di mettere ordine nel mezzo pasticcio fatto dal secondo capitolo, dopo un incipit molto promettente. Non ci riesce totalmente, per alcuni passi indietro spiegati con eccessiva frenesia e poco approfondimento (il pentimento repentino di Queenie-Alison Sudol oppure la verità sull’identità di Credence-Ezra Miller), ma nel complesso ha una sua maggior linearità e coesione, anche se manca del brio e dell’entusiasmo che accompagnava il primo film, che nasceva da un libro di testo della biblioteca di Hogwarts e dall’unico magizoologo conosciuto, Newt Scamander.

Al centro di questo terzo pezzo del puzzle, come da titolo, ci sono il giovane Albus Silente (Jude Law) e il suo amore/rivalità con Gellert Grindelwald (un Mads Mikkelsen inserito senza alcuna spiegazione, ma forse meglio così), che si avvicina alla resa dei conti, ricordando molto la dinamica Potter/Voldemort ma con meno mordente. Albus chiede ancora una volta aiuto a Newt (Eddie Redmayne) e alla sua simpatica combriccola, che conta anche una new entry (la Professoressa X, interpretata da Jessica Williams, senza infamia e senza lode) mentre dal canto suo Grindelwald ha Queenie, Credence e gli altri suoi seguaci sempre più numerosi, e sempre più intenzionato a prendere il controllo tanto del mondo magico quanto del mondo babbano.

C’è però un elemento importante da tenere a mente: questo film è molto meno di passaggio del precedente, chiude le storyline che si potevano chiudere lasciando ovviamente spazio per un quarto capitolo (che a questo punto potrebbe essere l’ultimo) e per la battaglia finale. Ci sono degli spiegoni di troppo, ma è un effetto necessario dovendo spiegare tutta una macrostoria presente nel settimo libro e mai vista negli ultimi due film, ovvero la storia della famiglia di Silente e della sorella Ariana.

Animali Fantastici I Segreti di Silente: tornano gli Animali Fantastici

Ancora una volta alla sceneggiatura troviamo infatti J.K. Rowling, bravissima a creare romanzi ma non a produrre sceneggiature, e infatti qui è per fortuna affiancata da Steve Kloves. Alla regia ancora una volta David Yates, che ha diretto gli ultimi capitoli della saga originale e quelli di questo spin-off, senza particolari guizzi ma che fa ancora una volta il proprio mestiere, regalando anche delle scene action magiche. E’ proprio la magia a tornare in questo terzo film, nonostante venga avvicinata più ad un prodotto per bambini e ragazzi che per tutte le età.

L’altro aspetto fondamentale della pellicola è che tornano protagonisti gli Animali Fantastici del titolo e del libro di testo, non solo per le scene spassose che coinvolgono Newt (e lo Snaso ancora una volta è la vera mascotte del film) ma proprio ai fini della trama, facendoci scoprire nuove bestie leggendarie e inedite e le loro magiche caratteristiche. L’altro grande protagonista è il Kowalski di Dan Fogler, unico babbano della combriccola e perno emotivo e comico della storia raccontata.

Animali Fantastici I Segreti di Silente lo ricordiamo, è distribuito in tutto il mondo anche in IMAX dalla Warner Bros. Pictures nelle sale italiane dal 13 Aprile 2022.