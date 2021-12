Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente: il primo trailer italiano

Come anticipato nei giorni scorsi, è uscito il primo trailer ufficiale di Animali Fantastici – I Segreti di Silente (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore).

Terzo capitolo della serie e undicesimo film del franchise Wizarding World, è diretto da David Yates su sceneggiatura di J. K. Rowling e Steve Kloves.

Arriverà nei cinema del nostro Paese il 13 Aprile 2022.

A seguire il trailer in Italiano:

You are invited back to the magic. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is in theaters April 15, 2022. #SecretsOfDumbledore pic.twitter.com/wdyd25MJ74 — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) December 13, 2021

Ricordiamo che in Animali Fantastici – I Segreti di Silente Johnny Depp non interpreta Grindelwald: prende il suo posto Mads Mikkelsen, come vi abbiamo riportato.

Il resto del cast include Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Albus Silente), Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) and Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Aspettando Animali Fantastici – I Segreti di Silente

Il primo capitolo, Animali Fantastici e dove trovarli, ha debuttato nei cinema il 17 Novembre 2016 in Italia:

Siamo nel 1926, il magico mondo Newyorkese è minacciato da pericoli sempre crescenti.

Newt Scamander arriva in città quasi alla fine di un viaggio intorno al globo alla ricerca e al salvataggio di creature magiche, alcune delle quali vengono nascoste nella sua valigia in pelle apparentemente anonima, ma dalle dimensioni magiche.

Il potenziale disastro incombe quando l’ignaro No-Mag (termine americano per babbano) Jacob Kowalski lascia inavvertitamente uscire dalla valigia alcune delle bestie di Newt, in una città già in subbuglio.

Il secondo, Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, ha esordito il 15 Novembre 2018 nei cinema italiani:

Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America).

Tuttavia, Grindelwald riesce a fuggire e inizia a radunare i suoi seguaci per mettere in atto il suo oscuro piano.

Nel tentativo di contrastare Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander.

L’amore e la lealtà vengono messi a dura prova in un mondo magico sempre più diviso.