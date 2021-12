Animali Fantastici – I Segreti di Silente: un assaggio del trailer

Animali Fantastici – I Segreti di Silente (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) è il terzo film della serie che arriverà al cinema ad Aprile 2022.

Warner Bros. ha annunciato che il primo trailer del film arriverà Lunedì 13 Dicembre 2021 e ha pubblicato un video che fa il punto del situazione finora e mostra un assaggio di ciò che ci aspetta:

Che sia su una pagina, su un palcoscenico, o su uno schermo, fa tutto parte del Wizarding World. L’avventura continua con il nuovo trailer di Animali fantastici – I segreti di Silente.

In questo terzo film Johnny Depp non interpreterà Grindelwald: al suo posto Mads Mikkelsen, come vi abbiamo riportato.

Animali Fantastici – i film precedenti

Il primo capitolo, Animali Fantastici e dove trovarli, ha debuttato nei cinema il 17 Novembre 2016 in Italia:

Siamo nel 1926, il magico mondo Newyorkese è minacciato da pericoli sempre crescenti.

Newt Scamander arriva in città quasi alla fine di un viaggio intorno al globo alla ricerca e al salvataggio di creature magiche, alcune delle quali vengono nascoste nella sua valigia in pelle apparentemente anonima, ma dalle dimensioni magiche.

Il potenziale disastro incombe quando l’ignaro No-Mag (termine americano per babbano) Jacob Kowalski lascia inavvertitamente uscire dalla valigia alcune delle bestie di Newt, in una città già in subbuglio.

Il secondo, I crimini di Grindelwald, ha esordito il 15 Novembre 2018 nei cinema italiani:

Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America).

Tuttavia, Grindelwald riesce a fuggire e inizia a radunare i suoi seguaci per mettere in atto il suo oscuro piano.

Nel tentativo di contrastare Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander.

L’amore e la lealtà vengono messi a dura prova in un mondo magico sempre più diviso.