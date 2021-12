Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses arriva su Sky e NOW

Ancora novità per i tantissimi appassionati di Harry Potter da parte di Sky e NOW, dopo l’annuncio dell’arrivo in contemporanea con HBO Max della reunion Return to Hogwarts.

Dal 27 Dicembre al 30 Dicembre, infatti, in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW arriverà Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses.

Si tratta di un quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses.

A impreziosire il programma i magici cameo degli ex studenti Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses è prodotto da Warner Bros. Unscripted Television, in associazione con Warner Horizon e Robin Ashbrook e Yasmin Shackleton di theoldschool.

A proposito di Harry Potter 20th Anniversary – Return to Hogwarts

Lo special Harry Potter 20th Anniversary – Return to Hogwarts andrà in onda su Sky e in streaming su NOW in contemporanea con gli USA il 1 Dicembre 2021:

Lo speciale vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, tornare ad Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale lo stesso giorno di 20 anni fa.

La speciale e attesissima retrospettiva racconterà un’incantevole storia dietro alla realizzazione della saga attraverso inedite interviste approfondite e conversazioni con il cast, coinvolgendo i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre.

Alla memorabile reunion parteciperanno anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart.