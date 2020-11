Mads Mikkelsen sarà Grindelwald in Animali Fantastici 3, arriva ora l’ufficialità. Come riportato dal The Wrap infatti, l’attore sostituirà Johnny Depp nel franchise del film, dopo i molti rumor che lo volevano vicino al ruolo.

Solo pochi giorni fa, ad IGN,, Mikkelsen aveva detto di non aver ricevuto ancora nessuna proposta:

Sono tutte voci senza alcun fondamento, ne so quanto voi io leggendo dai vari siti. Sto aspettando quella telefonata.

Evidentemente, quella telefonata c’è stata subito dopo ed ha fatto sì che l’attore sostituisse Depp nel franchise. Secondo quanto riportato, sembra che la Rowling sia intervenuta nella decisione presa da Warner Bros., mentre il co-protagonista della serie, Jude Law, ha comunque cercato di capire le intenzioni dello studio, come rivelato a Entertainment Tonight:

È una produzione enorme, probabilmente una delle più grandi a cui abbia lavorato, e ci sono molte cose da valutare. In una situazione come questa, ciò che si può fare è semplicemente accettare la decisione e rimettersi al lavoro. È tutto ciò che si può fare, perché bisogna ripresentarsi e tornare alla parte.

Siete contenti della decisione presa da Warner Bros., o preferivate qualcun altro per sostituire Johnny Depp?

Animali Fantastici 3 – l’addio di Johnny Depp

Dopo mesi e mesi di voci sulla questione, considerata la battaglia legale dell’attore contro l’ex moglie Amber Heard (che lo ha accusato di violenze, quando in realtà potrebbe essere stato il contrario) Depp ha lasciato ufficialmente il ruolo.

L’annuncio è arrivato su Instagram, col post che mostra una lettura controfirmata in cui conferma che alla luce degli ultimi avvenimenti, vuole ringraziare chi gli è stato vicino ultimamente.

Depp ha affermato di essersi dimesso dal ruolo dopo esplicita richiesta da parte di Warner Bros., e che continuerà comunque a combattere le sue battaglie legali causate dal suo burrascoso e diffamante processo di divorzio. In risposta all’annuncio dell’attore, Warner Bros. ha commentato ufficialmente l’uscita di scena di Depp:

Johnny Depp lascerà il franchise di Animali fantastici. Ringraziamo Johnny per il lavoro fatto nei film fino ad oggi. Animali fantastici 3 è attualmente in produzione e il ruolo di Gellert Grindelwald subirà un recasting. Il film debutterà nelle sale di tutto il mondo nell’ estate del 2022.

Inutile dire che, le accuse della Heard (tra l’altro impegnata con Warner Bros. nel ruolo DC di Mera), hanno completamente rivoluzionato la carriera di Johnny Depp, privato anche del ruolo di Jack Sparrow nel franchise di Pirati dei Caraibi, col reboot tra i piani della Disney.

Nel frattempo, Warner Bros. ha annunciato una nuova data d’uscita per il film, fissata questa volta al 15 luglio 2022. Precedentemente, l’uscita di Animali Fantastici 3 era stata fissata otto mesi prima, il 12 novembre 2021.

Acquista il cofanetto blu-ray Animali Fantastici 1 & 2 cliccando QUI