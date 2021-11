Harry Potter – la reunion su HBO Max è ufficiale!

Le voci di corridoio riportate ad inizio anno che indicavano una nuova serie originale sul maghetto più famoso del grande schermo si sono rivelate in realtà un’occasione per celebrare la saga.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, protagonisti della celebre saga Harry Potter si riuniranno insieme al regista Chris Columbus e altri noti attori del cast per festeggiare i vent’anni trascorsi dall’uscita del primo film per il servizio di video on demand HBO Max in data 1 Gennaio 2022.

È stato annunciato sul canale dell’emittente mediante un teaser, rivelando il nome di questo evento: “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“. Confidiamo che gli spettatori italiani possano usufruire di un adattamento per assistere all’evento in contemporanea con l’America, come per quanto avvenuto con Friends.

Ricordiamo che i fan potranno rivedere al cinema Harry Potter e la pietra filosofale, spingendoli a una decade dall’epilogo della serie a riunirsi per vivere ancora una volta la magia nelle sale.

Il terzo lungometraggio della serie prequel Animali Fantastici, I Segreti di Silente, ha al momento l’uscita segnata per il 15 Aprile 2022.

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è intenzionato a prendere il controllo del mondo della magia. Impossibilitato a fermarlo da solo affida al magizoologo Newt Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio babbano in una missione pericolosa, in cui si imbattono in nuove e vecchie creature e si scontrano con la legione crescente di seguaci di Grindelwald. Con la posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare immobile?

