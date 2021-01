Harry Potter potrebbe diventare una serie live action per il servizio di video on demand HBO Max.

È l’indiscrezione raccolta dalla redazione di Variety, secondo la quale la serie basata sulla celeberrima saga letteraria fantastica di J.K. Rowling sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo.

In particolare sarebbero in corso delle conversazioni esplorative con diversi sceneggiatori attraverso le quali si starebbe discutendo come portare la saga in tv.

Variety ha chiesto riscontro a Warner Bros. e HBO Max sulla vicenda e le parti hanno negato che ci sia un progetto simile in sviluppo, nonostante le diverse fonti del sito web specializzato affermino il contrario.

A proposito di Harry Potter

La serie letteraria di Harry Potter è una delle più famose di tutti i tempi, composta da sette libri che hanno venduto oltre 500 milioni di copie in tutto il mondo.

La saga ha dato vita a una serie cinematografica in otto film, che hanno incassato quasi 8 miliardi di Dollari ai botteghini di tutto il mondo.

Inoltre è stata prodotta la serie prequel Animali Fantastici, scritta dalla Rowling, di cui al momento sono usciti due film su cinque pianificati; il terzo è al momento previsto per il 2022.

In Italia i romanzi sono pubblicati da Salani, i film sono distribuiti da Warner Bros. e vengono periodicamente riproposti dalle reti Mediaset.

“Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che Lei ha diritto a frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Qui accluso troverà l’elenco di tutti i libri di testo e delle attrezzature necessarie. L’anno scolastico avrà inizio il 10 settembre. Restiamo in attesa del Suo gufo entro e non oltre il 31 luglio p.v. Distinti saluti, Minerva McGonagall Vicepreside”. Nel giorno del suo undicesimo compleanno, la vita di Harry Potter cambia per sempre. Una lettera, consegnata dal gigantesco e arruffato Rubeus Hagrid, contiene infatti delle notizie sconvolgenti. Harry scopre di non essere un ragazzo come gli altri: è un mago e una straordinaria avventura lo aspetta…

