Harry Potter e la pietra filosofale torna al cinema

Harry Potter e la pietra filosofale compie 20 anni e per festeggiare l’anniversario il film che ha inaugurato la saga cinematografica di Harry Potter torna al cinema.

Il film di Chris Columbus, che adatta il romanzo omonimo di J. K. Rowling, verrà proiettato nuovamente nei cinema di tutta Italia dal 9 al 12 Dicembre 2021.

Martedì 16 Novembre 2021, inoltre, Harry Potter e la pietra filosofale andrà in onda in prima serata su Sky Cinema Family.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui.

Sul fronte home video sono infatti in uscita:

Harry Potter Hogwarts Express: un’edizione da collezione che riproduce l’Hogwarts Express e contiene, nella sua carrozza passeggeri, 25 Dischi, con 8 Film in 4K Ultra HD e Blu-ray, eccezionali contenuti speciali in Blu-ray e il bonus disc MAGICAL MOVIE MODE in Blu-ray.

Ad arricchire l’edizione, la replica del biglietto dell’Hogwarts Express, un booklet di 32 pagine con immagini, note di produzione e tanto altro, il booklet celebrativo del 20simo Anniversario, 7 card dei personaggi del primo film della saga, 7 concept cards e il mini-poster del primo film.

Disponibile in pre-ordine su Amazon e dvd-store.it

Harry Potter Complete Collection Steelbook – Limited Edition.

Dal 9 dicembre in 4K Ultra HD + Blu-Ray (17 Dischi), la Saga di Harry Potter racchiusa in una nuova Collection Steelbook con all’interno 8 Steelbook da collezione: uno per ogni film. In ogni Steelbook il film nelle versioni 4K Ultra HD e Blu-ray.

Include anche il bonus disc MAGICAL MOVIE MODE. Disponibile in pre-ordine su Amazon

Harry Potter + Gioco da tavolo Dobble: un’edizione che include il Cofanetto DVD con gli 8 Film + Il Gioco da Tavolo Dobble: un gioco di carte dalle regole semplici e immediate che farà divertire sia i grandi che i piccoli.

Tutte le carte di Dobble hanno sempre un solo simbolo in comune tra loro e i giocatori dovranno essere rapidi a trovare quello identico tra due carte nel minor tempo possibile. Questa versione del gioco è interamente dedicata al mondo di Hogwarts con le immagini di Harry Potter, Hermione e Ron, oltre a bacchette e creature magiche! Disponibile su Amazon e dvd-store.it

Harry Potter e la pietra filosofale – le altre iniziative

Dal comunicato stampa le altre iniziative celebrative:

Ad ottobre è arrivata la nuova collezione di capi e accessori Harry Potter di United Colors of Benetton. Tanti prodotti ispirati al Wizarding World e alle quattro case di Hogwarts. La collezione è disponibile nei negozi e sul sito Benetton. In più, acquistando un prodotto Harry Potter nei negozi del gruppo, fino al 4 novembre, in regalo l’album e le figurine di “Harry Potter – Manuale di figurine per maghi e streghe”, edito da Panini.

Sempre da fine ottobre, presso i punti vendita Globo, è disponibile una nuova collezione tematizzata Harry Potter da non lasciarsi sfuggire!

Nel week-end del 6 e 7 novembre, in alcuni negozi della catena Toys Center sarà possibile provare il nuovo Pictionary Air Harry Potter di Mattel, un gioco che delizierà streghe, maghi e babbani, che potranno disegnare nell’aria e veder apparire il disegno sullo schermo utilizzando una penna che riproduce la famosa bacchetta di Harry Potter!

Ma il gioco non finisce qui… nei migliori negozi e sullo store Amazon, si potranno trovare tante novità legate al Wizarding World: le dolls di Spin Master, il castello e gli altri puzzle 3D di Ravensburger, i magici playset di Lego e la linea di Art & Crafts e di Puzzle di Clementoni. Tante novità, dunque, per grandi e piccoli, disponibili anche presso l’area dedicata a Harry Potter del flagship store di Mondadori Duomo.

La magia del Wizarding World arriva anche nel nuovo negozio FAO Schwarz di Milano, appena inaugurato. Il negozio si trova nei pressi di piazza Cordusio e ospita un’area dedicata alla franchise con tanti prodotti da collezione e idee regalo! In più, i fan della saga nata dalla penna di J. K. Rowling avranno la possibilità di attraversare il leggendario binario 9 e 3/4 e scattare una memorabile foto ricordo!