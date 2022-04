KJ Apa e Isabel May saranno i Wonder Twins

La star di Riverdale KJ Apa e la rivelazione di 1883 Isabel May saranno i protagonisti del film Wonder Twins, destinato ad essere trasmesso su HBO Max. Secondo quanto riporta The Wrap, Apa interpreterà Zan, mentre May interpreterà Jayna.

Lo scrittore di Black Adam, Adam Sztykiel, scriverà e dirigerà la pellicola..

Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill sono i produttori di questo nuovo progetto DC i cui dettagli sono tenuti nascosti. La produzione inizierà questa estate ad Atlanta.

Wonder Twins è incentrato su un duo di fratelli alieni – Jayna e Zan – che possono attivare i loro superpoteri toccandosi le mani e dicendo il loro slogan: “Poteri dei Wonder Twin, attivati!“.

Jayna può trasformarsi in qualsiasi animale e Zan può trasformarsi in acqua. Il duo è apparso per la prima volta nella serie televisiva animata Hanna-Barbera degli anni ’70, The All-New Super Friends Hour. Il duo di fratelli superpotenti è apparso anche nella serie animata Teen Titans Go!, oltre che in The Flash e Smallville.

Meglio conosciuto per aver interpretato Archie Andrews nelle ultime sei stagioni nella serie di successo Riverdale, Apa è stato recentemente visto nel thriller pandemico di Michael Bay Songbird insieme a Sofia Carson. Apa è in procinto di recitare anche in West Pointer di Rod Lurie per la Lionsgate. Gli altri crediti di Apa includono The Last Summer, Il coraggio della verità – The Hate U Give e Qua la zampa!.

May è la star emergente e la narratrice della serie spin-off del successo di Paramount+ Yellowstone, ovvero 1883. In precedenza, May ha anche recitato nel ruolo di Katie Cooper nella serie Netflix Alexa & Katie e ha avuto un ruolo ricorrente nel ruolo di Veronica Duncan nella serie della CBS Young Sheldon.

Aspettiamoci altre novità sul fronte Wonder Twins nelle prossime settimane, dato che ora che sono stati scritturati Apa e May per i ruoli di protagonisti trapelerà qualcosa di più anche a livello di trama.