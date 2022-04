Ms Marvel insieme a Wolverine, Moon Knight e Venom

A partire da luglio, quando si sarà conclusa la sua serie TV su Disney+, Ms Marvel scoprirà un nuovo mistero che si estende per l’Universo Marvel e per affrontarlo avrà bisogno di alcune alleanze inaspettate: Wolverine, Moon Knight e Venom!

Questi tre personaggi combatteranno al fianco di Kamala Khan in una serie di one-shot di grande formato della scrittrice Jody Houser.

Si parte con Ms Marvel & Wolverine, in cui Houser sarà affiancata dall’artista Zé Carlos. Questi tre speciali offriranno un’avventura globale che vedrà Ms Marvel brillare in battaglia accanto ad alcuni degli eroi più iconici e borderline della Marvel.

Sarà curioso vedere come l’eroina Ms Marvel si rapporterà a personaggi violenti e al limite come Wolverine, Moon Knight e Venom.

Queste avventure saranno anche un punto di partenza perfetto per i nuovi arrivati ​​nella saga di Ms. Marvel, poiché getta le basi per la sua eccitante prossima era.

La Marvel presenta la storia del primo speciale così:

Quando una misteriosa minaccia atterra a New York City, Ms Marvel prende la situazione nelle sue mani ingigantite, ma con la sicurezza e la tecnologia krakoana compromesse, potete scommettere che Wolverine e gli X-Men non saranno da meno. Il migliore in quello che fa si allea con uno degli eroi più lodati dell’Universo Marvel in un’avventura ricca di azione per secoli!