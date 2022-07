Come leggere Ms Marvel: guida alla lettura

Ms Marvel è una delle ultime star della Marvel, sia per quanto riguarda l’universo cinematografico che quello fumettistico, e molti si staranno chiedendo come iniziare a leggere le sue avventure.

Approntiamo quindi una sorta di guida alla lettura di Ms Marvel, per vedere dove e come leggere le avventura dell’eroina di origini pachistane, ideata dalla editor Sana Amanat e sviluppata dalla scrittrice G. Willow Wilson e dal disegnatore Jamie McKelvie.

Ms Marvel: dove leggere le origini di Kamala Khan

Il personaggio di Kamala Khan fa una prima comparsata, senza essere nominato, in un episodio di Captain Marvel, ma il pubblico fa la sua conoscenze in una storia breve all’interno dell’albo antologico All-New Marvel Now! Point One del 2014. Questa storia breve, che fa da anticipazione alla sua serie personale, è stata sempre successivametne inclusa nei volumi che raccolgono il primo ciclo di storie della serie Ms Marvel, scritta da G. Willow Wilson e disegnata principalmente da Adrian Alphona.

La serie dura 19 numeri e si conclude a fine 2015, in occasione del maxicrossover Secret Wars che vede la distruzione dell’intero Multiverso Marvel!

In questo periodo il personaggio risconta una certa fama, apparendo anche come ospite in alcuni numeri di Amazing Spider-Man, S.H.I.E.L.D. e Inhuman.

In Italia la serie, dopo essere stata pubblicata originariamente in appendice a Incredibili Avengers, è stata raccolta in volumi Marvel Collection (il formato in cui è possibile recuperare l’intera serie) e quindi ristampata nel formato Marvel Young Adult. Il ciclo iniziale è stato anche proposto in volume Marvel Graphic Novel Collection e Marvel Must Have.

All-New Marvel Now! Point One – Edizioni Italiane:

Ms. Marvel (Vol. 3) 1-19 – Edizioni Italiane:

Dopo Secret Wars: Ms Marvel entra negli Avengers

Dopo Secret Wars il Multiverso Marvel è stato rifondato in maniera profonda, e la nuova formazione degli Avengers ha visto l’ingresso di tre giovanissimi supereroi nelle sue fila: Kamala Khan (Ms Marvel), Miles Morales (lo Spider-Man dell’Ultimate Universe, ora trapiantato nell’universo tradizionale) e Sam Alexander, il nuovo Nova.

Le avventure personali di Kamala proseguono nella nuova serie Ms Marvel, dove ad Adrian Alphona succedono i disegnatori Takeshi Miyazawa e Nico Leon, sempre su testi di G. Willow Wilson, mentre è protagonista anche sulle pagine di All-New, All-Different Avengers di Mark Waid, Adam Kubert e Mahmud Asrar.

Questa serie si conclude dopo la saga Civil War II, che provoca una profonda spaccatura nel gruppo e che vede i giovani Ms Marvel, Spider-Man e Nova lasciare polemicamente gli Avengers per formare il proprio gruppo di eroi, slegato dalle lotte intestine degli adulti e con la missione di aiutare il mondo in maniera più radicale ed idealista: i Champions.

All-New, All-Different Avengers 1-19 più annual – Edizioni italiane:

Avengers 50-74

Nuovissimi Avengers Marvel Collection 1-3

Marvel Graphic Novel Collezione Definitiva (Hachette) 74 – Avengers – I Magnifici Sette (episodi 1-6)

Ms. Marvel (Vol. 4) 1-11 – Edizioni italiane:

Civil War II 0-8 – Edizioni italiane:

Marvel Miniserie 175-183

Marvel Omnibus 81 – Civil War II

Marvel Graphic Novel Collezione Definitiva (Hachette) 80 – Avengers – Civil War II

Dopo gli Avengers, i Champions

Dopo Civil War II Ms Marvel ha sempre maggiore peso come leader dei Champions, ma in quanto Inumana viene coinvolta anche nella saga Inumani Vs X-Men.

Nel mentre la sua serie regolare prosegue in maniera lineare, senza essere toccata pesantemente dagli avvenimenti del resto del Marvel Universe.

Non è il caso però di Champions, che nella loro serie regolare di Mark Waid e Humberto Ramos vengono coinvolti nella saga Secret Empire e quindi in un crossover con gli Avengers. Nello stesso periodo Kamala è anche parte del gruppo di Inumani guidato da Quake chiamato Secret Warriors.

Ms. Marvel (Vol. 4) 12-24 – Edizioni italiane:

Champions (Vol. 2) 1-18 – Edizioni italiane:

Inhumans Vs. X-Men 0-6 – Edizioni italiane:

Marvel Miniserie 184-187

Secret Warriors 1-12 – Edizioni italiane:

Ms Marvel entra in Marvel Legacy: il boom di Kamala Khan

Dopo Secret Empire e il crossover con gli Avengers la Marvel appronta un grande rilancio globale chiamato Marvel Legacy. I Champions vengono rilanciati con un nuovo team creativo (Jim Zub e Sean Izaakse), mentre la serie personale di Ms Marvel mantiene il team creativo precedente ma viene rilanciata dal punto di vista delle trame, dopo uno speciale Generations che dedicato a Kamala Khan e Carol Danvers.

All’inizio del 2019 entrambe le serie chiudono e ripartono da 1: Champions vede sempre Jim Zub ai testi e Steven Cummings ai disegni, mentre la nuova Magnificent Ms. Marvel è scritta da Saladin Ahmed (autore anche di Miles Morales: Spider-Man) e disegnata da Minkyu Jung.

In questo periodo viene lanciata anche la miniserie Marvel Team-Up che vede Kamala affiancare prima Spider-Man e quindi Captain Marvel, e la saga Marvel Rising, che nasce come una sorta di crossover con Squirrel Girl per poi sfociare in una miniserie con vari personaggi (il tutto però inedito in Italia).

Generations: Ms. Marvel & Ms. Marvel – Edizioni italiane:

Ms. Marvel (Vol. 4) 25-38 – Edizioni italiane:

Magnificent Ms. Marvel 1-12 – Edizioni italiane:

Magnificent Ms. Marvel Annual 1 – Edizioni italiane:

Marvel Team-Up (Vol. 4) 1-6

Champions (Vol. 2) 19-27 più annual – Edizioni italiane:

Champions 17-18

Champions (Vol. 3) 1-10 – Edizioni italiane:

Outlawed e il periodo di transizione prima del rilancio

Nel 2020 gli eroi giovani della Marvel stavano per essere rilanciati con un crossover evento chiamato Outlawed, che dopo uno speciale di Eve Ewing e Kim Jacinto, avrebbe dovuto coinvolgere molte serie e miniserie, oltre alla nuovissima Champions di Eve Ewing e Simone Di Meo, ma la pandemia di Covid e lo stop per tre mesi alle pubblicazioni hanno causato un grande ridimensionamento del parco testate.

La saga è stata decisamente ridotta, su Champions prima cambiò il disegnatore (Bob Quinn) e quindi, con la conclusione della saga, l’intero team creativo (Danny Lore e Luciano Vecchio) che ha portato la serie a conclusione con il decimo numero, mentre Magnificent Ms Marvel ha chiuso con il numero #18 alla conclusione di Outlawed.

Kamala è poi protagonista di una graphic novel fuori continuity intitolata Sotto Pressione (Stretched Thin), pubblicata in congiunzione con Scholastic Graphix negli Stati Uniti.

Magnificent Ms. Marvel 1-12 – Edizioni italiane:

Outlawed – Edizioni italiane:

Champions (Vol. 4) 1-10 – Edizioni italiane:

Ms. Marvel: Stretched Thin

Ms Marvel: cosa leggere in futuro

In occasione del lancio della serie TV su Disney+ però Kamala è tornata protagonista dapprima di una miniserie, Ms. Marvel: Beyond the Limit (di Samira Ahmed e Andres Genolet), e quindi di una serie di speciali team-up insieme a Wolverine, Venom e Moon Knight che rilanciano il personaggio dopo la serie TV e in previsione della sua sempre maggiore esposizione all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Ms. Marvel inoltre è stata protagonista di alcune storie contenute nelle antologie Marvel’s Voices, ed ha inaugurato anche la serie di comics digitali a scrollamento verticale su Marvel Unlimited intitolata Love Unlimited, con una storia che la vede coprotagonista insieme a Red Dagger.