Dragon Ball Daima è un remake segreto di Dragon Ball GT?

Con Dragon Ball Daima ormai prossimo al debutto su Crunchyroll l’11 ottobre, molti fan si sono chiesti se questa nuova serie non sia, in fondo, una sorta di remake segreto di Dragon Ball GT. Fin dalla sua presentazione, Daima ha suscitato numerosi paragoni con GT, la controversa serie anime degli anni ’90. Ma quanto sono davvero simili le due serie? È davvero possibile che Daima sia una rivisitazione canonica del tanto criticato GT?

Per chi non conoscesse la storia, Dragon Ball GT fu trasmesso per la prima volta nel 1996 come seguito diretto di Dragon Ball Z, anche se non era basato sui manga originali di Akira Toriyama. Anzi, GT è stato un progetto esclusivamente televisivo creato da Toei Animation, che voleva continuare a sfruttare la popolarità dell’universo di Dragon Ball. La trama vedeva Goku trasformato nuovamente in bambino a causa di un desiderio espresso dalle Sfere del Drago Oscure, con una serie di avventure cosmiche per recuperarle e scongiurare la distruzione della Terra.

Nonostante Dragon Ball GT non sia considerato canonico, è riuscito a lasciare un segno indelebile nella mente dei fan, introducendo elementi iconici come la trasformazione in Super Saiyan 4. Tuttavia, il suo status di “non canonico” e la sua mancanza di coinvolgimento diretto di Toriyama hanno sempre diviso il fandom.

Con Dragon Ball Daima, invece, tutto cambia. Questa nuova serie nasce direttamente dal lavoro di Akira Toriyama, che ha contribuito in maniera attiva alla sua creazione, a differenza di quanto accadde con GT. Questa partecipazione di Toriyama dà a Daima una patina di autenticità che mancava in GT, e fa sì che Daima sia pienamente canonico all’interno della saga di Dragon Ball.

La trama di Daima vede Goku e i suoi amici trasformati in versioni mini di sé stessi a causa di un desiderio corrotto dalle forze del Regno dei Demoni, un’ambientazione esplorata principalmente nei giochi e negli anime promozionali come Dragon Ball Heroes. Goku dovrà collaborare con i Kai per raccogliere nuovamente le Sfere del Drago e annullare il desiderio, affrontando i demoni liberati dal loro regno. Anche se la struttura narrativa può ricordare GT, è chiaramente rifocalizzata su un materiale che deriva direttamente dall’immaginazione di Toriyama.

In molti si chiedono quindi se Dragon Ball Daima sia una sorta di “do-over” per GT, una seconda opportunità per esplorare un tema simile ma con la guida di Toriyama stesso. Se da un lato GT esplorava la galassia e le mitologie legate ai draghi, Daima si concentra sul Regno dei Demoni, una parte dell’universo di Dragon Ball che raramente ha ricevuto la giusta attenzione.

In definitiva, mentre Dragon Ball Daima e GT condividono somiglianze estetiche e tematiche, Daima sembra essere un tentativo più strutturato e autentico di esplorare simili concetti, ma questa volta con l’approvazione creativa di Akira Toriyama.

