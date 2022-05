I team-up di Moon Girl si chiudono con gli X-Men

Lunella Lafayette avrà bisogno dell'aiuto dei mutanti, e di Wolverine in particolare, per ritrovare Devil Dinosaur

Dopo Miles Morales e gli Avengers, Moon Girl dovrà chiedere l’aiuto degli X-Men nella sua ricerca di Devil Dinosaur.

La persona più intelligente dell’Universo Marvel è ancora impegnata nella sua più grande missione e questo agosto dovrà chiamare i mutanti a supporto! Continuando la sua serie di one-shot che vedono Moon Girl combattere al fianco di Miles Morales, gli Avengers e altri, Moon Girl dovrà combattere l’Alto Evoluzionario insieme agli X-Men nel numero del gran finale, X-MEN & MOON GIRL # 1.

Moon Girl torna in scena nel Free Comic Book Day

Scritta da Mohale Mashigo con i disegni di David Cutler, questo ultimo capitolo nell’avventura di Moon Girl per salvare Devil Dinosaur rafforzerà ulteriormente il posto di Lunella nei miti Marvel e dimostrerà perché il suo straordinario intelletto non ha eguali. Come annuncia la Marvel, questo trio di one-shot formerà una saga emozionante che fornirà punti di ingresso perfetti per i lettori desiderosi di saperne di più sulla giovane eroina e di preparare i fan per la sua prossima serie solista.

L’Alto Evoluzionario è un rapitore di dinosauri! Con l’aiuto di Captain Marvel, Lunella lo segue fino alla Luna stessa per riavere Devil Dinosaur e impedire all’Alto Evoluzionario di liberare un esercito di dino-cloni. Ma anche quando si sono riuniti, qualcosa non va: la sua connessione con DD è stata interrotta. Ora Moon Girl deve allearsi con Wolverine e inseguire l’Alto Evoluzionario sulla Contro-Terra in cerca di risposte… o rischiare di perdere per sempre il suo migliore amico.

“Scrivere Moon Girl è un sogno che si avvera”, ha detto Mashigo. “Lunella è divertente, eccentrica, intelligente e piena di energia. Mi è piaciuto vederla uscire dalla sua zona di comfort e brillare ancora di più”.

In maniera simile a quanto viene fatto per Ms. Marvel, la nuova serie di Moon Girl viene introdotta da questa serie di tre one-shot team-up che escono in concomitanza del prossimo lancio della serie animata di Moon Girl & Devil Dinosaur su Disney Channel.