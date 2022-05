La storia di Gwen Stacy si conclude con un Giant-Size

La notizia era nell’aria da un po’, ma ora la Marvel ha ufficializzato i tempi e i modi, attraverso un singolo Giant-Size, della conclusione della storia di Gwen Stacy, rimasta in sospeso due anni fa con lo scoppio della pandemia. Finalmente i fan potranno leggere la conclusione della storia ambientata durante il liceo di Gwen (originale, non la Spider-Gwen vista in azione negli ultimi anni).

Scritta da Christos Gage e disegnata da Todd Nauck, la prima serie solista in assoluto di Gwen Stacy è stata lanciata nel 2019 e raccontava un appassionante vicenda ambienta durante la Silver Age, un mistero mai raccontato prima che ha visto una Gwen pre-Spider-Man affrontare cattivi come Green Goblin e Kingpin. Un successo tra i lettori, ma la serie è stata purtroppo lasciata incompiuta… fino ad ora!

In uscita ad agosto è infatti GIANT-SIZE GWEN STACY, un epico one-shot che ristampa i primi due numeri e, per la prima volta in assoluto, raccoglie gli ultimi tre episodi finora inediti. Favolosa, feroce e intelligente come la stessa Gwen, GIANT-SIZE GWEN STACY è una saga straordinaria degna della “It Girl” della Marvel.

Gwen e Peter potrebbero non essersi incontrati fino a AMAZING SPIDER-MAN #31, ma questo non significa che la vita di Gwen sia iniziata su quella pagina. Incontrate Gwen Stacy, regina di bellezza della Standard High, certo, ma molto di più. La maga della scienza Gwen Stacy (non penserete che sia arrivata nella classe di scienze avanzate con Peter all’ESU per via del suo bell’aspetto, vero?) ha uno spirito indomabile che, con grande dispiacere del suo papà capitano della polizia, la mette spesso in guai seri. Questa storia in continuity vedrà Gwen affrontare una cospirazione che abbraccia l’intero Universo Marvel e che la vede incrociarsi con pericolosi criminali Marvel e collaborare con gli X-Men originali.

Christos Gage, già presenza ricorrente sulle pagine di Spidey durante il ciclo di Dan Slott, ha dichiarato:

“Lavorare alla miniserie GWEN STACY con i brillanti Todd Nauck e Rachelle Rosenberg è stato un grande brivido, dato che ho avuto modo di muovermi nella sequenza temporale delle storie originali di Stan Lee/Steve Ditko Spider-Man, ma PRIMA che Gwen incontrasse Peter Parker, e rivelare storie non raccontate su persone come Gwen, Green Goblin e il capitano George Stacy. Sfortunatamente, il COVID ha sospeso la serie dopo solo due numeri. Ed è passato un po’ di tempo, ma… Gwen è tornata! E non potrei essere più felice! La ciliegina sulla torta è che per la prima volta vedo il mio nome su un titolo GIANT-SIZE… un bel volume spesso contenente TUTTI i 5 numeri. Sin da quando ero bambino, i Giant-Size Marvel hanno occupato un posto speciale nel mio cuore, quindi non potevo pensare a un modo migliore e più eccitante per il ritorno di Gwen. Ringrazio tutti coloro che hanno aspettato così a lungo, continuando a chiedere informazione riguardo alla serie e hanno mantenuto il loro entusiasmo per essa… spero che sia valsa la pena aspettare!”

Il disegnatore Todd Nauck ha continuato