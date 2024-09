Jiren, il guerriero imbattibile di Dragon Ball Super, ha sorpreso tutti durante l’arco del Torneo del Potere, dimostrando di essere uno dei più forti combattenti dell’Universo 11. Non solo ha messo alla prova Goku, Freezer e Android 17, ma ha costretto i tre eroi dell’Universo 7 a unire le forze per riuscire a sconfiggerlo. Tuttavia, nonostante l’incredibile potere già dimostrato, Dragon Ball Xenoverse 2 sta portando Jiren a un livello ancora più alto grazie a una nuova trasformazione che lo rende ancora più temibile.

La novità arriva dal DLC in uscita per Dragon Ball Xenoverse 2, intitolato “Future Saga Chapter 2”, che introduce la forma Ultra Supervillain per Jiren. Questa trasformazione, originaria dello stesso gioco, è caratterizzata da un’aura nera e viola che circonda il personaggio, simile a quella vista su Goku Black nella sua forma Super Saiyan Rosé. Inoltre, i personaggi che acquisiscono la forma Ultra Supervillain presentano un cristallo viola incastonato nel petto, come anticipato dal trailer teaser del DLC. Questa nuova forma rende Jiren ancora più potente e pericoloso, facendo tremare gli abitanti di tutti gli universi di Dragon Ball.

Prima di questa trasformazione, Jiren poteva già contare sulla sua forma Full Power, che lo aveva reso una minaccia quasi insuperabile durante il Torneo del Potere. Con l’introduzione della forma Ultra Supervillain, il guerriero dell’Universo 11 potrebbe diventare una delle entità più potenti di Dragon Ball Xenoverse 2. Secondo le previsioni dei fan, anche Belmod, il Dio della Distruzione dell’Universo 11, potrebbe ottenere una versione simile nel gioco.

La forma Ultra Supervillain non è esclusiva di Jiren. Finora, solo altri tre personaggi nel mondo di Dragon Ball hanno ottenuto questa trasformazione: Vegeta, Goku Black e Broly. Il DLC “Future Saga Chapter 1” aveva già introdotto le versioni Ultra Supervillain di Vegeta e Goku Black, suggerendo che altri combattenti potrebbero ricevere questa potenziata forma nei futuri contenuti scaricabili.

Sebbene la data di uscita del “Future Saga Chapter 2” non sia ancora stata confermata, i fan sono già in trepidante attesa di vedere come Jiren sfrutterà questa nuova potenza nel gioco. Il continuo rilascio di contenuti per Dragon Ball Xenoverse 2dimostra l’immenso successo della serie, che non smette mai di offrire sorprese e nuove sfide ai suoi appassionati.

Fonte Comic Book