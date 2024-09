One Piece: Joe Manganiello parla delle origini oscure di Crocodile

Tra le tante rivelazioni emerse dalla recente Geeked Week Event di Netflix molte riguardano One Piece. La seconda stagione del live-action ha annunciato che Lera Above interpreterà Ms. All Sunday, ovvero la futura Nico Robin, e anche che Joe Manganiello sarà Crocodile. Il membro della Flotta dei Sette è il “grande cattivo” dell’arco narrativo di Alabasta e Manganiello ha già dichiarato la sua ammirazione per la serie shonen. In una nuova intervista, il futuro Crodocile esplora il passato del cattivo prima del suo arrivo nella seconda stagione di One Piece di Netflix.

Crocodile è uno dei più grandi cattivi della serie shonen. A differenza di Rufy, non vuole cercare il One Piece, ma vuole governare la terra di Alabasta con il pugno di ferro e creando l’organizzazione nota come Baroqueworks. In una recente dichiarazione, Joe Manganiello ha analizzato il suo personaggio e ha affermato che il passato di Crocodile con Barbabianca aiuta a forgiare il futuro malvagio del personaggio anime. “Ma quello che ho scoperto è che è il rovescio della medaglia di Rufy, potenzialmente. Rappresenta il suo oscuro potenziale futuro se consente al trauma della sconfitta di infettarlo come è successo a me, e penso che ci sia una parte di Crocodile che vuole che tutti soffrano come ha fatto lui dopo Barbabianca”.

In precedenza nella sua vita, Crocodile ha assistito all’esecuzione di Gol D. Roger. Proprio come Rufy, Crocodile sognava di diventare un giorno il re dei pirati, tuttavia, questo sogno è stato sradicato quando ha sfidato Barbabianca finendo completamente distrutto. Dopo questo confronto, Crocodile ha iniziato a creare il suo esercito personale noto come Baroqueworks, un’organizzazione di cacciatori di taglie e criminali che lo avrebbero aiutato a fare il suo sporco lavoro.

Crocodile potrebbe essere un cattivo, ma è in grado di nasconderlo grazie alla lotta contro le minacce ad Alabasta, la terra deserta che spera di chiamare sua. Mentre i Cappelli di Paglia hanno a che fare con la Baroqueworks fuori dall’isola, gli occhi di Crocodile puntano solo su questo importante premio. Per quanto riguarda Joe Manganiello, molti fan degli anime concordano sul fatto che è un attore straordinario per interpretare questo ruolo grazie sia al suo amore per il franchise che alla sua capacità di interpretare un solido cattivo.

Fonte – Comicbook