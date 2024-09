One Piece: Joe Manganiello parla del suo casting per Crocodile

Il live-action di One Piece è attualmente in lavorazione per la seconda stagione della serie Netflix, e la recente aggiunta di Joe Manganiello nei panni di Crocodile ha scatenato il web. L’attore infatti ha condiviso una dichiarazione speciale con i fan in seguito al suo casting. La produzione della seconda stagione del live-action di One Piece procede molto spedita dall’inizio di quest’estate. E prima delle novità sui casting di Robin e Crocodile, Netflix ha presentato altri nuovi attori, mentre la serie si prepara ad adattare i prossimi archi narrativi del manga di Eiichiro Oda.

Netflix ha recentemente condiviso molti aggiornamenti durante la Geeked Week di quest’anno. E la seconda stagione di One Piece sembra più completa che mai con la conferma che Joe Manganiello si unirà al cast come Mr. 0, conosciuto come Crocodile. Per celebrare il suo ingresso nella serie, Manganiello ha condiviso una dichiarazione speciale con i fan provocando il pubblico dicendo che inizierà a lavorare sulla serie a pieno ritmo molto presto. Di seguito è possibile leggere il messaggio di Manganiello.

“Ciao Ciurma, sono Joe Manganiello. Potreste aver visto la fuga di notizie! Ma non conosci tutti i miei segreti. Sono emozionato di unirmi al cast come Mr. 0, e ora devo andare sul set per mettermi al lavoro. Quindi tenete alta la guardia, Ciurma di Cappello di Paglia perché abbiamo appena iniziato. Ci vediamo presto“. Il messaggio di Manganiello anticipa che inizierà a girare i nuovi episodi abbastanza presto ed è solo uno dei tanti nuovi attori del cast confermati che si uniranno alla serie per la nuova stagione.

Manganiello sarà affiancato nel cast non solo dai membri della prima stagione, ma anche da nuovi volti come Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Werner Coetser nel ruolo di Dorry, Brendan Murray nel ruolo di Brogy, Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti nel ruolo di Wapol, Ty Keogh nel ruolo di Dalton, Katey Sagal nel ruolo di Dr. Kureha, Mark Harelik nel ruolo di Dr. Hiriluk, Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Cobra Nefertari, Charitha Chandran nel ruolo di Vivi Nefertari e Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday.

Fonte – Comicbook