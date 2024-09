One Piece: il live-action svela l’attore che interpreterà Crocodile

La serie live-action di One Piece è tornato ad aggiornare i fan sui nuovi casting e tra questi si conosce il nome dell’attore che interpreterà Crocodile. Il membro della flotta dei sette è stato il principale villain dell’arco di Alabasta e interpretare questo iconico personaggio sarà Joe Manganiello. In passato, Manganiello ha interpretato Deathstroke nell’universo DC di Zack Snyder, ha avuto un ruolo significativo in Magic Mike e ha persino interpretato Flash Thompson nei film di Spider-Man di Sam Raimi.

Ora, l’imponente attore è pronto ad abbracciare un ruolo che sicuramente sarà molto delicato visto l’alto numero di fan di One piece.

Molti fan già sospettavano questo casting quando Manganiello è stato confermato come conduttore della Netflix Geeked Week di quest’anno. Adesso è dunque ufficiale che manganiello interpreterà Crocodile e avremo modo di vederlo in azione. Questo nonostante lo scontro tra Rufy e Crocodile non avrà luogo nella seconda stagione.

Per coloro che potrebbero non avere familiarità con questo incredibile villain shonen, Crocodile è un pirata che cerca di prendere il controllo del Regno di Alabasta. Invece di occuparlo immediatamente con la forza del suo potere e/o il potere di Baroqueworks, il Signore della Guerra si mostra come un eroe per la gente di questa terra. Ottenendo la loro fiducia, Crocodile mette in moto il suo piano nel tentativo di superare il dominio di Alabasta, Re Cobra, eliminando chiunque al suo fianco.

In precedenza abbiamo avuto modo di confermare che la seconda stagione del live-action di Netflix non adatterà l’arco di Alabasta. Questo quindi significa che non ci sarà modo di vedere lo scontro tra Rufy e Crocodile. Tuttavia non è escluso che questo sarà solo posticipato a una eventuale terza stagione. La seconda probabilmente si concluderà molto vicino a questi eventi senza però poterli esplorare ed effettivamente non basterebbero un paio di episodi.

Al momento non ci sono informazioni su una possibile data di uscita della seconda stagione del live-action di One Piece, ma restate aggiornati per ulteriori informazioni.

Fonte – Comicbook