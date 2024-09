Twilight: Netflix annuncia la serie animata

Twilight è il tipo di storia d’amore che non sarà mai e poi mai dimenticata. Pubblicata nel 2005, la storia d’amore soprannaturale è arrivata sugli scaffali grazie alla scrittrice Stephenie Meyer, ed è diventata un fenomeno globale in pochi anni.

Questo è accaduto per merito dei film fino ai suoi spin-off, per questo Twilight rimane una delle serie più amate di tutti i tempi. E ora, Netflix ha riportato che ha l’obiettivo di creare una serie animata, intitolata Midnight Sun.

Pare che Twilight debutterà su Netflix, con il servizio di streaming pronto a lavorare su una serie animata. Variety ha riferito che Midnight Sun è in fase di sviluppo su Netflix dopo essere stata inizialmente offerta a Lionsgate Television nel 2023. All’epoca, il dirigente dello studio Michael Burns disse che la serie Midnight Sun sarebbe stata animata, ma non più emerso nulla sul progetto. Ora, Netflix si è accaparrata la serie Twilight, e i fan sono ansiosi di vedere come questo progetto animato si presenterà.

Midnight Sun è una storia molto familiare. La storia risale ai primi giorni di Twilight, ma dopo che una parte di Midnight Sun è trapelata, Meyer ha ritirato il libro. Nel 2020, Midnight Sun ha fatto il suo attesissimo arrivo, raccontando gli eventi di Twilight dal punto di vista di Edward Cullen. Il libro ha riscosso un grande successo sia tra i fan di lunga data di Twilight che tra i nuovi lettori.

Scopriamo che Sinead Daly scriverà e produrrà esecutivamente la serie animata. Meyer sarà anche coinvolta come produttrice esecutiva insieme a Meghan Hibbett. Lionsgate TV sarà ancora coinvolta nel progetto nella produzione, ma si prevede che Netflix avrà il controllo sulla distribuzione della serie. Al momento, non ci sono informazioni sulla data o finestra di rilascio per Midnight Sun, quindi bisogna aspettare per maggiori informazioni.

Ovviamente, questa notizia del ritorno di Twilight entusiasmerà e non poco il fandom. Midnight Sun ha fatto scalpore nel 2020 con il suo debutto, e questa nuova serie Netflix renderà felici tutti coloro che hanno apprezzato il libro di successo di Meyer.

Fonte – Comicbook