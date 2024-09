Jujutsu Kaisen: una clip fan-made adatta lo scontro tra Yuji e Sukuna

Jujutsu Kaisen è una serie soprannaturale che non ha mai messo da parte la violenza, dato che tutti i protagonisti sono impegnati sul campo di battaglia in ogni arco narrativo. Dagli stregoni alle maledizioni di prima categoria, abbiamo visto ogni tipo di combattimento immaginabile in Jujutsu Kaisen. Non molto tempo fa, il manga era concentrato sulla lotta finale tra Yuji e Sukuna, e ora una clip fan-made sta diventando virale per aver dato vita a quella battaglia.

Come si può vedere di seguito, il combattimento tra Sukuna e Yuji è realizzato dall’utente Nelson_MorinJr sui social media. L’animatore ha condiviso tutto su X e il suo tributo realizzato in solitaria è di qualità incredibile.

Itadori vs Sukuna fan animation!!

–

I have been working on this for the past two months and I wanted to finished before jujitsu ends, all I can say is thank you gege for this serie!#jjk271 #JujustuKaisen #itadoriyuji #sukuna #jjk #animation #呪術廻戦 #呪術廻戦ファンアート pic.twitter.com/eaOI1gKSPu — NelM (@Nelson_MorinJr) September 26, 2024

Secondo l’animatore, ci ha impiegato due mesi per realizzare questa clip, e questo cortometraggio di Jujutsu Kaisen ha tutto, e dimostra perché Yuji contro Sukuna sarà un grosso problema per lo Studio MAPPA da gestire in futuro.

Dopotutto, Jujutsu Kaisen ha portato a Yuji contro Sukuna sin dall’inizio. Yuji è entrato in contatto con Sukuna per la prima volta dopo aver ingoiato il dito del Re delle Maledizioni. Poi si è trovato catapultato in un mondo sanguinoso, che ha gestito con calma.

Sukuna però ha dato del filo da torcere creando scompigli ogni volta che voleva. Durante l’arco di Shinjuku Shodown si è rivelato inarrestabile in quanto nemmeno Gojo è riuscito a fermarlo. Una serie di stregoni di alto livello sono stati uccisi o sconfitti da Sukuna. Yuji è riuscito a mettere all’angolo Sukuna con il suo combattimento corpo a corpo migliorato e la sconvolgente espansione del dominio. Le sue tecniche hanno spinto Sukuna a difendersi, ma Yuji è riuscito a vincere solo con l’aiuto dei suoi amici, ossia Megumi e Nobara.

Ora il manga è andato oltre questo scontro e si concluderà questo fine settimana. Akutami ha rivelato che Jujutsu Kaisen terminerà con il capitolo 271, quindi mancano poche ore. Tutti gli occhi sono puntati sul finale per vedere come la squadra di Yuji concluderà la sua avventura. Il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen sarà disponibile su Manga Plus e sull’app Shonen Jump.

Fonte – Comicbook