Ms Marvel si sta facendo notare come una ventata d’aria fresca nel Marvel Cinematic Universe televisivo su Disney Plus. A due episodi dalla fine, abbiamo incontrato su Zoom Mehwish Hayat, attrice pakistana interprete di Aisha, la bisnonna di Kamala Khan, alias la protagonista Iman Vellani. L’abbiamo intravista e sentita nominare svariate volte negli scorsi episodi, insieme al treno che la portò via durante la partizione del Pakistan dall’India. In occasione dell’arrivo del quinto episodio, dove scopriremo di più sull’origin story di Kamala, ecco cosa ci ha raccontato in questa video intervista a Mehwish Hayat per Ms Marvel.

Ms Marvel, video intervista a Mehwish Hayat

Nel primo episodio Kamala dice: “Non sarà certo una ragazza scura di Jersey City a salvare il mondo” e il suo amico Bruno replica: “Perché no? Tu sei Kamala Khan. Se vuoi salvare il mondo. Salvi il mondo”. È una frase tanto semplice quanto potente per la rappresentazione, sei d’accordo?

Assolutamente! È di questo che parla la serie, di scoprire il supereroe che è in ognuno di noi. Questo è il viaggio che facciamo insieme a Kamala Khan. E realizziamo che “Wow” può essere davvero la ragazza scura di Jersey City che salverà il mondo, perché no?

Questa serie unisce il genere supereroistico all’eredità culturale. Quanto pensi sia importante l’eredità culturale, specialmente oggi?

È molto importante ed era necessaria, perché per molto tempo musulmani e pakistani sono stati mal rappresentati sullo schermo, nonostante i film di Bollywood. Come attrice ho parlato di questo su svariate piattaforme globali e c’è bisogno di essere rappresentati in modo più equilibrato e onesto e Ms Marvel fa esattamente questo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è essere sentiti e riconosciuti per come siamo veramente. Non essere necessariamente i villain perché non è giusto e non ci rappresenta. Per me non è sicuramente vero e non mi appartiene. La serie parla della cultura musulmana e mostra il Pakistan e parte della sua storia, di cui il pubblico probabilmente non è a conoscenza. È un dono di Dio e una risposta alle mie preghiere che la serie parli di ciò di cui c’era bisogno.

C’è una grande tradizione di figure femminili nella famiglia Khan. Cosa puoi dirci del tuo rapporto con il personaggio di Kamala? Cosa vedremo nel quinto episodio? C’è il bracciale che vi lega e magari anche il carattere?

Purtroppo non posso dire davvero nulla su ciò che vedrete ma quello che posso dire è che rappresento una parte dell’origin story di Kamala e sono la sua bisnonna. Ciò che accadrà lo potrete vedere coi vostri occhi.

Avete girato in Pakistan per la serie? Mi chiedevo come fosse stato girare nelle location reali e non su un green screen?

Oh sì! È stato meraviglioso veder rappresentato il mio Paese e anche la mia città natale. Io sono proprio di Karachi. È stato come darmi un pizzicotto per vedere se era reale. È una serie Marvel che mostra la mia città! Vedere su schermo tutti i miei posti preferiti ha significato così tanto per me. È meraviglioso e scalda il cuore, davvero, vederlo succedere. Altre parti sono state girate in Thailandia e altre ad Atlanta, quindi abbiamo girato in posti diversi, ma le sequenze in Pakistan sono state girate proprio lì.