Ms Marvel: la scoperta dei poteri e la famiglia nelle prime clip ufficiali

Il rilascio di Ms Marvel, la nuova serie dei Marvel Studios su Disney+, è imminente, e oltre ai vari promo (come quello riportato qui sopra), la Marvel ha diffuso una serie di clip attraverso IGN che anticipano brevemente alcune sequenze che vedremo, presumibilmente, nel primo episodio disponibile a partire da mercoledì 8 giugno.

Nella prima di queste sequenze vediamo la giovane protagonista, Kamala Khan, prepararsi la mattina che deve sostenere l’esame di guida. Facciamo la conoscenza dell’apprensiva madre Muneeba, del colto e ironico padre Yusuf e dell’iper religioso fratello Aamir, tutti prodighi di consigli in vista del suo esame.

In un’altra clip ufficiale di Ms Marvel vediamo come i genitori acconsentano al fatto che Kamala si rechi all’Avengers Con a New York, ma solo a patto che sia accompagnata dal padre che la dovrà seguire per le prime due ore all’interno della convention. Ma non solo: la madre le ha preparato un imbarazzante costume da Hulk, da indossare insieme al padre travestito anch’egli da un improbabile golia verde, per una coppia “Piccolo Hulk” e “Grande Hulk” che fa sprofondare Kamala dalla vergogna.

Infine, nella terza clip, saltiamo al momento in cui Kamala ha già acquisito i poteri di Ms Marvel e li sta sperimentando insieme all’amico Bruno Carrelli, cercando di capirne il funzionamento e la provenienza. Dato che i bracciali funzionano solo su Kamala, devono essere legati alle sue origini. Che la ragazza sia asgardiana o qualcosa di simile? Nel mentre, trovano un nome ai poteri di Ms Marvel: “hard light”, luce dura, dal momento che sembra cristallizzare la luce attorno a se, creando estensioni del proprio corpo o piattaforme e schermi.

Ms Marvel è una nuova serie originale che introduce Kamala Khan, un’adolescente musulmana americana cresciuta a Jersey City. Un’accanita giocatrice e una vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è un super fan con un’immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola, fino a quando non ottiene super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms Marvel. Il cast comprende anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono i produttori esecutivi. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è la sceneggiatrice principale.